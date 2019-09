Terremoto. La terra trema ancora in Italia: persone in strada

La terra in Italia continua a tremare. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata nel primo pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo (Udine), poco dopo le 18 è stato rilevato un sisma più lieve – 2.9 di magnitudo – in Versilia. L’epicentro, come si legge sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è situato a un chilometro a ovest di Camaiore (Lucca).

Il sisma ha spaventato la popolazione e molte persone sono scese in strada. Il Comune di Camaiore ha convocato una riunione della protezione civile locale per fare il punto della situazione. Apprensione anche a Viareggio e negli altri centri della Versilia dove almeno per ora non sono segnalati danni. Nonostante non si sia creato alcun allarme, tantissime sono state le telefonate ai centralini delle forze dell'ordine.









In particolare, i vigili del fuoco hanno effettuato vari sopralluoghi nella zona dell'epicentro danni. Anche la Protezione civile Fvg, allertata subito dopo il sisma, non ha riscontrato problemi. Nel frattempo una nuova forte scossa di terremoto di magniduto 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo.





Ieri una scossa di magnitudo 5.8 aveva provocato crolli e una centinaia di feriti. Il bilancio è infatti di almeno 108 feriti, secondo i media albanesi. Il ministero della Salute aveva in precedenza riferito che i feriti erano 68, dei quali 21 ricoverati in ospedale. La scossa più forte, di magnitudo 5.8, è stata registrata sabato intorno alle 16, con epicentro vicino a Capo Rodoni, circa 60 chilometri a nord ovest di Tirana.







La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio fino a tarda serata sono stata registrate 100 lievi scosse di assestamento.

