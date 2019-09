Un morto e tre feriti, è il tragico bilancio dell’incidente aereo che si è verificato sabato 21 settembre verso le 10.20 a Bergamo vicino all’aeroporto Orio al Serio. Un aereo da turismo, un Cessna Mooney, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. Sul velivolo c’erano un uomo di 50 anni con le tre figlie.

Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo la vittima sarebbe una delle tre ragazze. Sembra che l’ultraleggero si stesse dirigendo verso Venezia, quando ha avuto dei problemi e ha cercato di atterrare a Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.15 a pochi metri dall’Aero Club Bergamo, nella parte nord dello scalo Il Caravaggio di Orio al Serio. (Continua a leggere dopo la foto)









Sul posto sono subito accorse quattro ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, Polizia e carabinieri, oltre alla Polizia di Frontiera e alle squadre di emergenza aeroportuali. La zona è stata recintata e inibita la transito per consentire i rilievi. Per la ragazza, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare. Ferite, ma non in gravissime condizioni, le altre tre persone a bordo del mezzo. (Continua a leggere dopo la foto)





Come detto lo schianto è avvenuto nei pressi della pista dell’ Aero Club Bergamo che è a nord dell’aeroporto di Orio al Serio. L’aeroporto di Orio al Serio non ha subito ripercussioni. Questo il messaggio della Sacbo, la società che lo gestisce: ”Nella mattinata di sabato 21 settembre, verso le ore 10:20 nella zona fuori dal sedime dell’aeroporto di Bergamo adiacente l’asse interurbano in direzione est, si è verificato un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo della flotta dell’Aero Club Bergamo, in fase di atterraggio sulla pista turistica, a bordo del quale viaggiavano n. 4 persone”. (Continua a leggere dopo la foto)





”L’incidente – continua la nota – ha provocato una vittima e tre feriti. Sul luogo dell’impatto sono sopraggiunti immediatamente i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118, unitamente alla Polizia di Frontiera e alle squadre di emergenza aeroportuali. Si precisa che l’operatività dell’aeroporto di Bergamo non ha subito interruzioni e i movimenti in decollo e in atterraggio proseguono regolarmente”.

