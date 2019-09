L’auto si ribalta e Mario muore a 36 anni. Era insieme a due suoi amici

Si chiamava Mario De Meo, aveva 36 anni ed era di Ponticelli, zona est di Napoli. Il giovane è morto sul colpo, altri due feriti trasportati in ospedale. È questo il bilancio del grave incidente capitato nella serata di ieri, 18 settembre. Il giovane si trovava con altre due persone in una Fiat Punto che, probabilmente a causa dell’alta velocità e di una manovra azzardata, si è capovolta e ha invaso la carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Mario Palermo, nei pressi del rione Conocal.

Mario De Meo, che era seduto sul sedile posteriore, è stato sbalzato fuori dal finestrino e si è schiantato sull'asfalto; era già morto quando sono arrivati i primi soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata trasferita al Policlinico II di Napoli per l'autopsia.









Nella carambola sono rimaste ferite anche le altre due persone che erano nell'abitacolo: una giovane di 27 anni, napoletana, che era sul sedile passeggero, e un uomo di 51 anni, anche lui della zona, che era alla guida e che è risultato sprovvisto di patente; lei è stata trasportata al Cardarelli e lui all'Ospedale del Mare, sono stati entrambi ricoverati ma i medici hanno escluso il pericolo di vita.





Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, sezione Infortunistica Stradale, guidati dal capitano Antonio Muriano, che si sono occupati dei rilievi. A quanto risulta dai primi esami le persone all'interno dell'abitacolo non indossavano le cinture di sicurezza, che probabilmente avrebbero impedito che il giovane venisse scaraventato fuori dalla potenza dell'incidente.







Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l’ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l’Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a ‘soli’ 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest’anno a circa 3.500.

