Superenalotto: centrato il 6. Ecco i numeri vincenti e dove sono stati giocati

Centrato un ‘6’ al SuperEnalotto e al vincitore vanno esattamente 66.369.584,83. La vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita ‘Tabacchi’ situato in via Parma 61, tramite una schedina 5 pannelli. Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000. La combinazione vincente è: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly: 57. Superstar 35.

Che la dea bendata abbia deciso di baciare proprio il suo piccolo Comune in provincia di Parma, Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, lo ha appreso "in trasferta" allo stadio Meazza di Milano, dove è andato a seguire l'Inter in Champions. "E' veramente incredibile, una bellissima notizia – dice all'Adnkronos – Purtroppo non li ho vinti io, no, ma spero sia uno del nostro territorio, che questi soldi (66.369.584,83 euro, ndr) finiscano a uno che ne ha bisogno, che ne faccia buon uso".









Da qui l'appello: "Una piccola percentuale – suggerisce il sindaco – la potrebbe devolvere al Comune per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del nostro centro culturale che fa aggregazione. Sarebbe un'ottima iniziativa. Avremmo bisogno di risorse per metterlo a posto perché è davvero cruciale per i cittadini e se volesse contribuire gliene saremmo davvero grati".





La supervincita a Lodi- Con una schedina da due euro ha vinto 209 milioni di euro (cifra record per il concorso) al Superenalotto ma a quasi un mese dall'estrazione il fortunato possessore del tagliando con la combinazione vincente giocata a Lodi non ha ancora incassato il premio. Per farlo avrà ancora tempo fino al 14 novembre, se entro questa data non verrà reclamato il premio andrà a finire nelle casse dell'Erario. Negli ultimi nove anni, considerando soltanto Lotto, Superenalotto e lotterie, in Italia non sono stati ritirati premi per oltre 350 milioni.





Per riscuotere la vincita in un punto vendita fisico, bisogna presentarsi alla ricevitoria con la ricevuta di gioco vincente, integra e originale. La modalità di pagamento è legata all’importo della vincita: il premio può essere ritirato in contanti o con assegno bancario non trasferibile se è uguale o inferiore a 520 euro in una qualsiasi ricevitoria.

