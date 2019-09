“Ciao Giovanni, eri un ragazzo speciale”. Muore a 35 anni dopo un brutto incidente

Si tratta del terzo incidente mortale nel giro di quattro giorni. Questa volta si è verificato all’altezza della rotatoria Giunone, lungo la statale 640. Siamo ad Agrigento e a perdere la vita, stanotte, mentre era a bordo di un Fiat Doblò, è stato il trentacinquenne di Campobello di Licata: Giovanni Rizzo. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo: A. B. di 32 anni. Ma cosa è successo? L’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo, si è verificato poco dopo le 2. Il Fiat Doblò che trasportata il trentacinquenne disabile è all’improvviso finito contro la rotonda. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato alcuna possibilità di scampo al trentacinquenne.

Scattato l'allarme, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, la polizia Stradale di Agrigento e un'ambulanza del 118. Per il trentacinquenne non c'è stato nulla da fare: i sanitari ne hanno accertato il decesso. Il conducente del Fiat Doblò è stato invece trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici lo hanno sottoposto a tutti i necessari accertamenti. Non è in pericolo di vita.









Lungo la statale 640, per ore ed ore, sono rimasti i pompieri e la polizia Stradale di Agrigento che, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica di quella che, per l'Agrigentino, è stata l'ennesima tragedia. Alla base dell'incidente stradale non è escluso che possa esservi stata una distrazione: il Fiat Doblò, che proveniva da direzione Caltanissetta, a quanto pare, ha preso dritto la rotonda Giunone.





Spetterà però alla polizia Stradale fare chiarezza, ricostruendo cosa è effettivamente accaduto questa notte. "Un ragazzo speciale- dice il sindaco di Campobello di Licata Giovanni Piconeappresa la notizia del suo decesso. Un ragazzo – aggiunge- il quale nonostante la sua disabilità era pieno di vita, sempre in giro per il paese e non solo.







Insomma, Giovanni – conclude il capo dell’amministrazione comunale – era l’amico di tutti”. Giovanni Rizzo è la terza vittima in pochi giorni morta sulle strade dell’agrigentino in un settembre nero per la provincia dal punto di vista della sicurezza stradale.

