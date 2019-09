Matteo, 13 anni, morto mentre tonava a casa. Investito da un auto appena sceso dall’autobus

Siamo in Sardegna. Ed è qui che un ragazzo di tredici anni ha perso la vita, travolto da un’auto a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Secondo una prima ricostruzione dei quotidiani locali, il ragazzino era appena sceso dall’autobus quando, mentre attraversava la strada per tornare a casa, un veicolo lo ha investito uccidendolo sul colpo. Il conducente dell’auto, si tratterebbe di una donna del posto, sotto choc ha saputo solo dire di non averlo visto. L’incidente mortale è accaduto qualche minuto prima delle 20 di sabato 14 settembre, vicino alla fermata di S’Ecca S’Arrideli.

Il tredicenne sarebbe stato sbalzato sul parabrezza dell’auto e poi scaraventato sull’asfalto. L’impatto è stato violento. Inutile l’intervento delle ambulanze: il ragazzo è morto dopo l’impatto con l’auto – Il conducente dell’auto e altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare il ragazzo, e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l’accaduto. Continua a leggere dopo la foto









Un testimone a Casteddu Online ha parlato di “una scena terribile”. “Quel tratto di strada è pericolosissimo perché la luminosità è scarsa”, le parole del testimone riportate dal quotidiano. Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continua a leggere dopo la foto





Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l’ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l’Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a ‘soli’ 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest’anno a circa 3.500. Se n’è parlato durante la presentazione della strategia di Viabilità Italia per le vacanze estive 2019, che prospetta ben due giornate da bollino nero la mattina di sabato 3 e quella di sabato 10 agosto. Continua a leggere dopo la foto







“Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi”, ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia, “Nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Numeri che comunque non ci fanno essere contenti perché vuole dire che ci sono stati nove morti al giorno sulle strade. Ma il vero allarme però è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade”.

