Tir sbalza motociclista nella corsia opposta, auto lo falcia davanti a tutti: morto 53enne

Incidente stradale sul raccordo della Tangenziale ovest di Milano, all’altezza di Molino Dorino. Un motociclista di di 53 anni ha perso la vita dopo essere stato tamponato da un camion e sbalzato nella corsia di marcia opposta alla propria direzione. La vittima, stando a quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, è un motociclista di 53 anni.

I feriti, un 52enne e un 39enne, sono stati visitati dal personale del 118 sul posto. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Secondo quanto ricostruito finora, il conducente del mezzo pesante, un 52enne, ha centrato la moto mentre percorrevano la strada in direzione periferia e nell'impatto il motociclista ha scavalcato la corsia finendo in quella nel senso contrario. In quel momento è stato travolto da un'auto guidata da un 39enne che non è riuscito a evitarlo.









Il 53enne è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei paramedici del 118 arrivati sul posto poco dopo lo schianto. Incidente sul Raccordo della Tangenziale Ovest di Milano: un morto, due feriti e traffico bloccato. La scena alla quale assistono automobilisti di passaggio e soccorritori è atroce. Il corpo senza vita del motociclista è finito nella carreggiata che va in direzione Pero, Milano Gallaratese, Molino Dorino.





Dopo l'impatto con il guard rail che divide i due sensi di marcia è stato travolto da un'auto che viaggiava verso la città. Dall'altra parte, nella direzione opposta, a circa 50 metri di distanza c'è invece la motocicletta a terra, seguita da un camion bianco fermo sulla corsia di sorpasso. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni per consentire i rilievi in entrambe le carreggiate. La polizia stradale è ancora al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente: non è stato precisato se si è trattato di un errore del camionista o della conseguenza di una manovra azzardata del motociclista.





In corso gli accertamenti della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In mattinata c’era stato un grave incidente a Corsico, alle porte di Milano: due persone erano finite in ospedale in pericolo di vita. Il primo è stato portato all’ospedale San Carlo, il secondo è stato caricato dall’elisoccorso e trasferito d’urgenza al Niguarda.

