Mauro aveva solo 25 anni. Tornava a casa da una festa, è morto sotto gli occhi degli amici

Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte: un’automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d’urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni.

Alla guida del veicolo incidentato, un giovane di appena venticinque anni, Mauro Simone, residente a Capua. Sul luogo del sinistro sono giunti nell'immediato i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure del caso alle vittime. Due dei tre ragazzi sono stati prontamente estratti dalle lamiere dell'auto e trasportati presso il vicino ospedale di Maddaloni (dove sono tuttora ricoverati), ma le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni.









Stando ad una prima ricostruzione, i tre amici stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un noto locale di Sparanise. Poi il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del personale del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.





Ora la salma del giovane è stata trasferita all'obitorio all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia. L'esame dovrà anche stabilire se il 25enne fosse lucido mentre guidava di ritorno dalla festa. Gli altri due giovani coinvolti nel sinistro stradale sono ricoverati all'ospedale di Maddaloni.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Capua, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente; la strada è rimasta chiusa il tempo necessario per le operazioni di soccorso, e per le successive operazioni di messa in sicurezza sulla sede stradale e la rimozione del mezzo incidentato.

