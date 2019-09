Massacro sulla strada. Lucia è morta a 18 anni, gravi 5 amici. Andavano a una festa

Piange un paese. Ancora una giovanissima vittima sulla strada. Aveva solo 18 anni Lucia, stava andando a una festa in Lessinia, dove l’auto – una Subaru Forester – sulla quale viaggiava assieme ad altri 5 giovani è finita in una scarpata. La ragazza e gli altri giovani coinvolti nell’incidente vivevano tutti a Bosco C La vittima lavorava come cameriera in un locale di Bosco Chiesanuova e gli altri amici, tre ragazzi e due ragazze (un 20enne e quattro 19enni) sono andati a prenderla per poi salire alla malga, ma durante il tragitto l’auto (che è omologata per soli 4 passeggeri), guidata da un ragazzo di 19 anni, è uscita di strada percorrendo un tratto sterrato in Contrada Tinazzo finendo in un pendio e la ragazza è morta sul colpo.

Secondo quanto si è appreso l'incidente sarebbe avvenuto verso la mezzanotte, ma l'allarme è scattato più tardi, alle 2:30, quando il meno grave dei feriti è riuscito a raggiungere la malga facendo partire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bosco Chiesanuova.









I feriti sono ricoverati a Verona all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Borgo Roma e all'ospedale di Villafranca di Verona, tre sono in gravi condizioni e per loro la prognosi è riservata. Non è stato il solo incidente mortale. Una serata atroce quella di ieri sull'autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L'incidente è avvenuto sull'autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana.





Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa Carrara e del distaccamento di Carrara. Due squadre hanno estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli, anche grazie all'aiuto degli operatori del 118, intervenuti con cinque ambulanze e un elicottero.







Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Viareggio, oltre al personale dell’autostrada Salt. L’autostrada è rimasta a lungo chiusa in direzione Genova, con uscita obbligatoria a Massa Carrara e rientro a Sarzana.

