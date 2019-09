Lorenzo, 27 anni, morto sull’autostrada per un tragico incidente

Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa Carrara e del distaccamento di Carrara.

Due squadre hanno estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli, anche grazie all'aiuto degli operatori del 118, intervenuti con cinque ambulanze e un elicottero. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Viareggio, oltre al personale dell'autostrada Salt. L'autostrada è rimasta a lungo chiusa in direzione Genova, con uscita obbligatoria a Massa Carrara e rientro a Sarzana.









È stata poi riaperta intorno alle 16:30 del pomeriggio. Tra i feriti, quattro sono stati trasporti in ospedale in codice rosso, mentre gli altri sono in codice giallo. In particolare, sarebbe stato il tir con cisterna a urtare gli altri tre furgoni fermi sulla corsia di emergenza. Non si sa molto del ragazzo se non che si chiamava Lorenzo Lunghi, come detto precedente aveva 27 anni ed era di Firenze.





Anche le altre persone ferite vivono a Firenze. Tra di loro la più grave è una donna di 54 anni, ricoverata in rianimazione all'ospedale Cisanello. Meno gravi le condizioni degli altri feriti, tra i 21 e i 55 anni: sono stati portati al Noa di Massa. Sia la vittima che i feriti viaggiavano su quattro furgoni noleggiati da una ditta di catering ed erano diretti a Fivizzano.







I mezzi erano tutti fermi in corsia d’emergenza, subito dopo lo svincolo di Carrara. Si erano fermati perché a uno dei furgoni era scoppiata una ruota. A quel punto sarebbe arriva la cisterna che ha urtato con lo spigolo il retro del primo furgone che è finito sul veicolo che si trovava davanti, e così anche gli altri. Il 27enne è stato travolto da uno dei furgoni. Una circostanza sfortunata e terribile.

