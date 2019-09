Carolina Stramare, la nuova Miss Italia: Vigevano in festa

Vigevano in festa! La città fa baldoria per la vittoria di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. La ragazza, classe 1999, si è fatta strada insieme alle compagne nella trasmissione che celebra la miss italiana più bella e talentuosa. In diretta nazionale su Rai Uno, Carolina ha saputo incantare i telespettatori guadagnandosi la fascia tanto ambita. (Continua a leggere dopo la foto)









Nelle sue prime dichiarazioni Carolina ha parlato di sua madre, scomparsa da un anno: “Per me era oltre che una madre era un’amica vera – ha detto – e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”. La nuova Miss Italia è stata eletta in diretta su Rai 1, nella trasmissione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo, con il 36% delle preferenze. (Continua a leggere dopo la foto)





Carolina Stramare è nata a Genova il 27 gennaio 1999. Alta 1,79, occhi verdi e capelli castani, è diplomata al liceo linguistico, frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico. Porta la misura 40 e ha il 41 di scarpe.