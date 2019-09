Incidente mortale nella provincia italiana: morti due ragazzi di 18 e 19 anni

Altre due morti, altri 2 ragazzi perdono la vita. Ennesimo scontro di quest’estate 2019 che ha portato via altre due giovanissime vite. Incidente mortale quello successo nelle ultime ore in Puglia. Una macchina Opel Astra con a bordo due ragazzi di Massafra – Taranto – è finita contro un grosso albero d’ulivo: i due giovani sono morti sul colpo, avevano 19 e 18 anni. Lo scontro è successo intorno alle 13:30 di ieri 4 settembre, sulla provinciale che collega Massafra a Chiatona, in contrada Pezzarossa. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, probabilmente il ragazzo che sta guidando il mezzo ha perso cosi improvvisamente il controllo per via dell’elevata velocità.

La macchina ha sbandato finendo fuori strada all'altezza di una curva, sbattendo contro un palo e un grosso ulivo ribaltandosi diverse volte. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e il 118 per i classici controlli. L'incidente è stato molto violento e non ha dato alcuno scampo ai due giovani e per tutte e due i tentativi di rianimazione non sono serviti a niente.









Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l'ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l'Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a 'soli' 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest'anno a circa 3.500.





Se n'è parlato durante la presentazione della strategia di Viabilità Italia per le vacanze estive 2019, che prospetta ben due giornate da bollino nero la mattina di sabato 3 e quella di sabato 10 agosto. "Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi", ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia.







“Nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Numeri che comunque non ci fanno essere contenti perché vuole dire che ci sono stati nove morti al giorno sulle strade. Ma il vero allarme però è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade”.

