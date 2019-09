Terrore in autostrada: camion perde una ruspa e schiaccia un pick up

Il camion perde il carico e la ruspa che trasportava si ribalta sopra un pick up che transitava proprio in quel momento, schiacciandolo. Il grosso mezzo ha praticamente distrutto la vettura e la scena che si è presentata dinanzi agli occhi dei vigili del fuoco è stata scioccante. Miracolosamente però il conducente del Nissan Navara è rimasto illeso e non ha riportato ferite. Probabilmente a salvarlo è stata anche la stessa struttura del pick-up che ha retto ben oltre quanto avrebbe fatto un’auto l’impatto della ruspa.

Tutto è accaduto intorno alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Novate, interpellata da MilanoToday, sembra che un escavatore trasportato da un camion abbia impattato contro il cavalcavia e in seguito all'urto sia caduto dal mezzo pesante piombando sull'auto. Fortunatamente l'incidente non ha causato nessun ferito grave: solo un uomo di 35 anni, conducente del pick-up, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sacco per accertamenti.









Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia stradale di Novate, allertati poco dopo l'incidente: secondo una prima ricostruzione sembra che un camion che stava trasportando un escavatore per motivi ancora da chiarire si sia schiantato contro il guardrail. Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali.





Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l'ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l'Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a 'soli' 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest'anno a circa 3.500. INCIDENTI STRADALI IN ITALIA: IL NUMERO DELLE VITTIME TORNA A SALIRE. "Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi", ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia.





“Nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Numeri che comunque non ci fanno essere contenti perché vuole dire che ci sono stati nove morti al giorno sulle strade. Ma il vero allarme però è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade”. “L’aumento, per il momento parziale, del 7% di vittime da incidenti stradali in Italia è un campanello d’allarme sul quale riflettere e lavorare”. Lo ha sottolineato il capo della polizia, Franco Gabrielli, commentando i freddi numeri snocciolati da Busacca.

