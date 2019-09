La gita tra amici finisce in tragedia. L’auto esce di strada e si schianta: muore un 19enne

Nuovo drammatico incidente questa mattina, a Belluno. A perdere la vita è ancora una volta un giovanissimo. È successo tutto all’alba: alle 6:50 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Strada Statale 50, in prossimità del terzo chilometro in direzione Belluno: un’auto era uscita in maniera autonoma dalla sede stradale. Le immagini che si sono trovati di fronte erano tremende.

A perdere la vita un ragazzo di diciannove anni, gravi gli altri quattro amici che erano con lui. La comitiva sta andando in montagna per una escursione. Per prima cosa i pomieri hanno messo in sicurezza, grazie all'arrivo di ben due squadre, la vettura e utilizzando cesoie, martelli idraulici e divaricatori, sono riusciti a liberare i giovani rimasti incastrati nella Fiat 500. Che appariva clamorosamente deformata.









La dinamica dell'incidente sarebbe la seguente: l'auto prima ha colpito un albero, poi è schizzata, ribaltandosi, per poi uscire dal piano stradale. I ragazzi feritisono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e portati in eliambulanza all'ospedale di Treviso i primi due, gli altri on ambulanza a Belluno. Per l'altro ragazzo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo nonostante l'arrivo dei sanitari medici. La circolazione è stata bloccata su tutto il tratto stradale.





Di questa notte è invece un'altra drammatica notizia: una donna è stata investita a Lampedusa da un pirata della strada. Lei e il marito erano appena sbarcati, precisamente alle 21.00, con un aereo proveniente da Torino. La coppia si è diretta verso il residence dove alloggiava, il tempo di cambiarsi ed ecco che erano pronti per la prima passeggiata sull'isola, tra le luci i locali del centro. Alle 23 il tremendo impatto.





Il pirata della strada si era dato alla fuga a piedi ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Un altro weekend di sangue, insomma sulle nostre strade. Un’altra domenica da dimenticare per tantissime famiglie, che hanno perso un caro, una moglie, un amico.

