Terremoto, l’Italia trema ancora: panico tra la popolazione e cittadini in strada

Trema ancora la terra, trema ancora l’Italia. E lo fa nel suo cuore, ancora scoperto, in quegli spazi che qualche anno fa avevano già conosciuto morte e distruzione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata infatti registrata nel cuore di questa notte, precisamente alle 2.00, con un ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 4 km di distanza da Norcia, in provincia di Perugia.

Solo 13 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno e 14 km da Accumoli, Rieti, comuni che ancora hanno addosso i segni del terrore del sisma del 2016 e del 2017. Altre scosse, più leggere e di assestamento, si sono susseguite per tutta la notta, gettando la popolazione nel caos e nella paura, riversandosi in strada in cerca di un posto sicuro. L'ultima scossa registrata, riporta l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata alle 07:58 di questa mattina a 5 chilometri da Norcia.









Qui la terra ha tremato addirittura 38 volte, con due repliche di magnitudo 3.2 e 2 che si sono fatte sentire a poca distanza da quella più potente, con epicentro invece vicino Trevi in provincia di Perugia. Le scosse sono state avvertite in maniera forte e distinta in tutto il Reatino, ma al momento per fortuna non ci sono notizie di danni a cose o persone. La paura però è stata immensa, con i centralini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco letteralmente intasati dalle richieste della cittadinanza.





Popolazione che si è riversata in strada ad Amatrice, Accumoli e Cittareale, luoghi che hanno conosciuto la distruzione del terremoto nel 2016, ma il sisma di questa notte si è sentito in tutto il Centro Italia, arrivando fino a Roma, dove sono arrivate diverse segnalazioni. "Stanotte è stata dura dormire ma non molliamo", ha riferito all'Ansa il vicesindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.





Nelle dichiarazioni riportate alla stampa, in particolare a RaiNews24, il sindaco di Arquata del Tronto ha sottolineato la sua amarezza per la mancata convocazione da parte del premier Giuseppe Conte dei sindaci della zona. Qui la ricostruzione è ancora lenta se non addirittura ferma. E stanotte si è rivissuto un incubo.

