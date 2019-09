In vacanza col marito, donna di 49 anni muore travolta da un’auto pirata. Era appena atterrata

Tragico incidente nella tarda serata di ieri a Lampedusa. Un drammatico scontro, mortale, che non fa che rendere sempre più nero il bollettino dei sinistri stradali di questa estate 2019. Una donna di Pinerolo, provincia di Torino, di quarantanove anni è morta dopo essere stata impedita nella nota isola del Mediterraneo, famosissima località balneare. Tutto è successo alle ore 23.00 di ieri, per la donna non ci sono state speranze.

La donna era appena atterrata insieme al marito. Erano sbarcati, precisamente alle 21.00, con un aereo proveniente da Torino. La coppia si è diretta verso il residence dove alloggiava, il tempo di cambiarsi ed ecco che erano pronti per la prima passeggiata sull'isola, tra le luci i locali del centro. Doveva essere una vacanza da ricordare, dovevano essere i giorni in cui ricaricare le batterie tra mare e spensieratezza. E invece ecco l'appuntamento col destino.









Appena usciti dall'hotel, a sole due ore dall'atterraggio, un piccolo fuoristrada, una Suzuki Santana stando a quanto si legge sui siti di informazione locale, l'ha investita in pieno. La vettura è andata poi a schiantarsi contro un palo. L'automobilista, un pirata della strada, ha continuato la folle corsa per una decina di metri, per poi fermarsi e fuggire a piedi. Con lui, a bordo, c'erano altre persone che si sono date immediatamente alla fuga, rendendo impossibile l'inseguimento. Sulle loro tracce ci sono le Forze dell'Ordine dell'isola di Lampedusa.





La vittima è stata portata in ambulanza al pronto soccorso più vicino ma c'è stato poco da fare: i medici e i sanitari hanno potuto solamente constatare la morte della donna. Il marito è ancora sotto choc per quanto accaduto ed è rimasto in osservazione in ambulatorio, prima che i carabinieri lo accompagnassero in caserma per le formalità del momento e soprattutto per fargli qualche domanda utile per capire la dinamica del fatto.





L’aggiornamento che arriva questa mattina da Lampedusa è che i Carabinieri hanno fermato il proprietario dell’auto pirata e lo hanno interrogato tutta la notte insieme ad altri soggetti. La notizia, che è diventata virale su internet, ha raccolto molti abitanti e turisti nei pressi del pronto soccorso e della caserma.

