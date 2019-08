Terribile schianto sul lungomare: Alberto muore a 18 anni: città in lutto

Avrebbe dovuto compiere 19 anni. Alberto Profumo è morto poco prima di mezzanotte, dopo ore di agonia, a causa di vari traumi tra cui uno cranico molto grave, il giovane coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 agosto nel Lungomare Canepa di Genova. Il diciottenne viaggiava sulla sua moto in direzione ponente, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro il guardrail della strada e poi, dopo un altro volo, per terra, dopo aver perso il casco.

Immediato l’intervento dei medici del 118. Sul posto sono arrivati anche i vigili della polizia locale per prendere i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso, in condizioni gravissime, per un forte trauma cranico. I dottori dell’ospedale Galliera di Genova

hanno provato per diverse ore a rianimarlo. Ma durante la notte hanno dovuto constatarne la morte.









La notizia del decesso di Alberto ha fatto rapidamente i giro della città. Appassionato da sempre di mezzi a due ruote, il 19enne frequentava il liceo scientifico dalle Immaccolatine all'istituto Don Roscelli della Foce. La moto era una sua grande passione da quando era poco più di un bambino e con il suo Ktm 690 amava scorrazzare sulle colline della città. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio in sua memoria.





A ottobre prossimo Alberto avrebbe compiuto diciannove anni. Sui social gli amici e i compagni di scuola hanno lasciato tantissimi saluti per un amico morto nel fiore degli anni. Come detto la tragedia si è consumata nella serata di giovedì quando Alberto ha perso il controllo della sua motocicletta finendo sull'asfalto.





Secondo quanto riportano i quotidiani locali gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, dopo i rilievi sul posto e testimonianze di alcuni passanti, sono riusciti a chiarire la dinamica dell’incidente. Pare che Alberto Profumo stesse viaggiando a velocità sostenuta e avesse effettuato delle impennate in sella ala sua moto poco prima dello schianto fatale.

