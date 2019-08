Si ferma per aiutare un automobilista: Renato non ce la fa e muore 26 giorni dopo

A poco meno di un mese da quel tragico 4 agosto, Renato Nicolini è morto all’ospedale San Martino. L’operatore di Autostrade, insieme a due agenti della polizia stradale, era stato travolto da un tir in galleria sull’A12, dopo che si era fermato a prestare soccorso a un automobilista, rimasto in panne. Nicolini, 51 anni, abitava a Sestri Levante. Lo schianto era avvenuto nel tratto che collega la cittadina rivierasca a Lavagna.

L’operatore di Autostrade era rimasto incastrato tra un furgone e i muri della galleria Sant’Anna, dove era intervenuto, insieme alle forze dell’ordine per soccorrere i conducenti di un’auto in panne. Mentre il gruppo di addetti ai lavori si trovava nel tunnel, in direzione Genova, all’altezza del chilometro 45, un furgone aveva colpito i mezzi fermi per segnalare l’avaria. Insieme a Nicolini erano rimasti feriti, ma in modo meno grave, anche due agenti di polizia stradale, uno di 36 e uno di 29 anni. (Continua a leggere dopo la foto)









I feriti erano sono stati condotti al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale. Forti ripercussioni sul traffico in seguito alla chiusura del tratto compreso fra i due caselli di Sestri e Lavagna. Per chi arrivava da Levante gli operatori dell’Anas avevano obbligato i conducenti a prendere l’uscita a Sestri. (Continua a leggere dopo la foto)





Il cordoglio dei sindacati. “L’amico e collega Renato Nicolini purtroppo non ce l’ha fatta: troppo gravi le ferite riportate lo scorso 4 agosto, quando è stato travolto da un mezzo pesante, in galleria, durante il suo lavoro. Ancora una volta siamo costretti a piangere una morte a causa del lavoro. Ancora una volta un amico, un fratello, un compagno di vita, un figlio, non fa ritorno a casa, facendoci sprofondare nel dolore e nella rabbia. Oggi c’è spazio solo per la tristezza ed il cordoglio che esprimiamo alla famiglia di Renato, anche a nome di tutti i lavoratori e lavoratrici che rappresentiamo. Domani riprenderemo subito la nostra iniziativa, a partire dalla lettera che abbiamo recapitato all’azienda il giorno dell’incidente, e attiveremo tutte le opportune, legittime iniziative di protesta”, il messaggio di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Sla Cisal. (Continua a leggere dopo la foto)





Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l’ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l’Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a ‘soli’ 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest’anno a circa 3.500.

