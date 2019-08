Marco Vannini, la decisione del sindaco nel ricordo del giovane ucciso a 20 anni

Un teatro per i giovani nel nome di “Marco Vannini”. Così si chiamerà il nuovo centro polifunzionale di via Yvon De Begnac di Ladispoli e sarà dedicato proprio alla memoria del giovan ucciso a 20 anni, il 18 maggio del 2015, con un colpo di pistola esploso nella casa dei genitori della sua fidanzata, Martina Ciontoli. La giunta comunale di Palazzo Falcone ha approvato la delibera all’unanimità.

”Prima di procedere in tal senso,- ha spiegato il sindaco di Cerveteri Alessandro Grando – assieme all’assessore alla Cultura Marco Milani, abbiamo fatto visitare la struttura a Marina e a Valerio, i genitori di Marco, che ci hanno dato immediatamente il loro benestare”. Il teatro Marco Vannini verrà messo a disposizione di tutte le scuole di Ladispoli per attività didattiche, saggi e manifestazioni. (Continua a leggere dopo la foto)









«Sarà un luogo frequentato soprattutto da ragazzi, come Marco,- ha spiegato ancora il pimo cittadino – e ciò è stato il motivo principale che ha fatto ricadere su questo centro la scelta dell’intitolazione, la cui cerimonia si svolgerà il 16 settembre». Soddisfatta la famiglia di Marco Vannini, che in questi anni ha lottato per avere giustizia e ha ricordato Marco in più occasioni. (Continua a leggere dopo la foto)





«Il centro è rosso e blu, i colori preferiti di nostro figlio. Ben venga tutto quello che può ricordare Marco e siamo contenti che a distanza di 4 anni Ladispoli continui a ricordarlo e a dimostrare a noi la sua vicinanza. Ci sarà anche lo scrittore Ugo De Vita che reciterà qualcosa per Marco», dichiarano Valerio e Marina, i genitori della vittima. Intanto l’udienza in Cassazione si terrà martedì 7 febbraio 2020. L’intera famiglia Ciontoli era stata condannata in secondo grado per omicidio colposo. (Continua a leggere dopo la foto)





La morte di Marco Vannini – Nessuno disse che Marco era stato colpito con un proiettile sia nelle chiamate al 118 sia agli infermieri accorsi sul posto. Antonio Ciontoli lo ammise solo alle 00.45 al medico di guardia, quando ormai era troppo tardi: trasportato d’urgenza e in stato comatoso al Policlinico Gemelli di Roma in eliambulanza, Marco Vannini è morto a vent’anni durante il trasporto in ospedale.

Muore dopo un incidente stradale, in auto aveva 14mila euro in contanti