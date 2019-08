Muore dopo un incidente stradale, in auto aveva 14mila euro in contanti

Erano circa le 8.00 dello scorso 30 luglio quando in via Grazioli all’intersezione con via Monea a Nole, in provincia di Torino, si era verificato un incidente fra due auto, una Ford Escort SW condotte da un 90enne di Cafasse, L.S., e una Volvo condotta da una 48enne di Nole, R.E. Entrambi gli automobilisti sono soccorsi dal personale del 118, e trasportati presso l’ospedale di Ciriè.

La 48enne di Nole dopo le cure, è syato dimessa con prognosi di giorni 7 mentre il 90enne è stato ricoverato in prognosi riservata avendo riportato fratture costali multiple e fratture di 2 vertebre. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della municipale di Nole, intervenuti sul posto per i rilievi pare che l’anziano al volante della Ford Escort non avesse rispettato lo stop. Fondamentale per la ricostruzione dei fatti anche la presenza di un testimone che ha aiutato la Polizia Locale a ricostruire l’accaduto, che si era già fatta un’idea della dinamica, confermata dalla successiva visione dei filmati della videosorveglianza. (Continua a leggere dopo la foto)









Il 5 agosto L.S. è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito dell’incidente. Il Comandante della Polizia Locale Dott. Marco Ortalda ha informato dell’accaduto il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, evidenziando che sul veicolo della persona poi deceduta, era stato reperito un borsello contenente, oltre a documenti personali, anche la somma in contanti di oltre 14.000 €. Tale somma è poi stata restituita, su disposizione del PM, ai figli del deceduto, legittimi eredi. (Continua a leggere dopo la foto)





Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l’ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l’Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a ‘soli’ 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest’anno a circa 3.500. (Continua a leggere dopo la foto)





INCIDENTI STRADALI IN ITALIA: IL NUMERO DELLE VITTIME TORNA A SALIRE

Se n’è parlato durante la presentazione della strategia di Viabilità Italia per le vacanze estive 2019, che prospetta ben due giornate da bollino nero la mattina di sabato 3 e quella di sabato 10 agosto. “Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi”, ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia. “Nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Numeri che comunque non ci fanno essere contenti perché vuole dire che ci sono stati nove morti al giorno sulle strade. Ma il vero allarme però è per l’anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade”.

Schianto aereo sul Sempione: morti il noto musicista e la sua famiglia