“Addio piccolo angelo”. Davide, 7 anni, muore tra le braccia del nonno

Un incidente “maledetto”, uno scontro frontale tra due auto in una stradina delle campagne di Nurri, paesino in provincia del Sud Sardegna, è costato la vita a Davide Agus, bimbo di Lanusei. Il bambino era a bordo della Panda guidata dal nonno, Marcello Mulas, quando c’è stato lo scontro con la Clio guidata da un ultraottantenne, ferito in modo non grave.

Davide è morto tra le braccia del nonno. I medici hanno provato in qualsiasi modo a salvargli la vita, ma le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e si sono dovuti arrendere constatando la morte del piccolo. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, tanto a Nurri – dove il piccolo stava trascorrendo, insieme ai suoi genitori, Marco Agus e Erika Mulas, qualche giorno di vacanza – quanto a Lanusei, dove viveva. Grande lo choc e la commozione tra i tanti amici e conoscenti della coppia. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non ci sono parole per descrivere ciò che provo. So solo che è la cosa più ingiusta che una mamma possa provare, so che devo essere forte perché ho altri due bambini e lo farò”, ha commentato la mamma Erika Mulas, 38 anni, tecnico di Radiologia all’ospedale di Lanusei, dove vive la famiglia Agus. In queste vacanze Davide era stato dal nonno a raccogliere fichi d’india. E proprio mentre era in auto con il nonno per tornare a casa è accaduto l’incidente mortale. “Voleva fare l’agricoltore, il mestiere di mio padre – ha raccontato la mamma all’Unione Sarda – la sua passione erano gli animali, la natura. Adorava il nonno e il nonno adorava lui, la cosa peggiore è che sia morto proprio con mio padre”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il bambino, invece di sedere sul seggiolino posteriore per i bambini, era seduto sul sedile anteriore e non indossava le cinture di sicurezza. Per questo motivo dopo l’urto è stato sbalzato violentemente contro il parabrezza. “Io penso, però, che il bambino fosse felice di morire col nonno e io ho detto a mio padre di non farsi una colpa di quello che è successo, perché lui colpe non ne ha”. “Davide sarà sempre il nostro angelo”, ha proseguito la donna. “Quando gli chiedevo: ‘ma tu l’amore di chi sei Davide? Lui mi diceva: ‘Di tutti mamma, di tutti’. Si faceva voler bene e sono contenta di aver avuto un bambino così”. (Continua a leggere dopo la foto)





Le esequie si terranno in cattedrale, poi il piccolo sarà sepolto nel cimitero del paese. ”Esprimo la mia vicinanza e quella della comunità di Lanusei alla famiglia del piccolo Davide, una scomparsa che ha toccato tutti – dice il sindaco Davide Burchi – Per domani ho proclamato il lutto cittadino e invitato i commercianti a chiudere le loro attività nel pomeriggio, nelle ore del funerale. E sarà osservato anche un minuto di silenzio da parte dei dipendenti comunali”.

Scossa di terremoto in Italia: sisma di magnitudo 3.5 a Rieti. Terrore tra la gente