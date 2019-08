Litiga col marito, lo insegue per strada e lo uccide con una coltellata

Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni al culmine di una lite a Margherita di Savoia, cittadina in provincia Barletta-Andria-Trani. La donna è stata bloccata dai carabinieri della compagnia di Cerignola (Foggia) e portata in caserma. L’omicidio è avvenuto in strada in strada (e non in casa come si era appreso in un primo momento) con un fendente inferto al collo con un coltello da cucina.

La 48enne è stata fermata dai carabinieri di Margherita di Savoia dopo l'omicidio e ora si trova sotto interrogatorio. Secondo la ricostruzione fatta dai quotidiani locali, marito e moglie avevano cominciato a litigare in casa della donna, in via Frontini, zona centrale del comune salino, nel nord barese. Il violento diverbio sarebbe poi proseguito in strada, al culmine del quale la 48enne avrebbe inferto la coltella mortale al marito.









Inutili i tentativi di rianimare la vittima da parte dei medici del 118, accorsi sul posto dopo che le persone che avevano assistito alla scena avevano immediatamente chiamato il numero d'emergenza. Gli operatori del 188 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, deceduto per una violenta emorragia causata dalla profonda ferita inferta dalla 48enne. Come detto, la donna è stata fermata poco dopo dai carabinieri nella sua abitazione.





L'uomo era titolare di una impresa individuale specializzata nella riparazione di caldaie. A Margherita di Savoia era molto conosciuto ed viene descritto da tutti come "una bravissima persona, molto tranquilla" I carabinieri hanno iniziato a interrogare l'ex moglie, la 48enne che lo ha ucciso con un coltellata alla giugulare. La donna è stata portata in caserma a alla presenza del sostituto procuratore di Foggia Rossella Pensa, che ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Cerignola.





Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle registrazioni delle telecamere di sicurezza posizionate in via Frontino, luogo dell’omicidio che si trova a una manciata di metri dal centro cittadino. Dai primi accertamenti è emerso che tra i due ex coniugi di Margherita di Savoia non ci siano state in passato contenziosi legali o denunce. I due erano separati da tempo.

