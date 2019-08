Muore dal dolore dopo il funerale della figlia. Piegato per la perdita, papà Gastone non ha retto

Non ha retto al dolore per la morte della figlia, vittima di un terribile incidente stradale. Gastone Rossi si è spento pochi giorni dopo il funerale di Susy Rossi, 48 anni. La tragedia si è abbattuta su una famiglia di Baccanella, frazione di Palaia, in provincia di Pisa, e ha sconvolto un’intera comunità nel giro di dieci giorni. Tutti conoscevano Susy, vittima di un terribile incidente stradale, madre di quattro figli, e suo padre, pensionato 87enne da tempo malato.

e si è spento pochi giorni dopo il funerale. È la struggente cronaca dell’immane tragedia che si è abbattuta su una famiglia di Baccanella, frazione di Palaia (Pisa), e che ha sconvolto un’intera comunità nel giro di 10 giorni. Tutti conoscevano Susy, 48 anni e madre di 4 figli, e suo padre, pensionato 87enne da tempo malato. (Continua a leggere dopo la foto)









La donna è morta in un drammatico incidente stradale, lasciando i suoi figli, 2 dei quali non ancora maggiorenni, e un’intera famiglia travolti dal dolore. Gastone Rossi, 87 anni, non ha retto al dolore e si è spento pochi giorni dopo il funerale della sua amata figlia. La donna, residente nel Comune di Palaia, è deceduta pochi giorni prima lungo la provinciale delle Colline per Legoli, in zona Peccioli, per cause ancora non del tutto chiarite. (Continua a leggere dopo la foto)





Non è stato accertato se l’incidente in cui ha perso la vita sia da attribuire alla velocità o a una fatale distrazione. Sabato 17 agosto, alle 10, tutta la comunità di Palaia e non solo si è stretta intorno alla famiglia di Susy Rossi. Tante le persone che sono arrivate in cima al colle per salutare Susy nella sua adorata Pieve, la chiesa di Palaia dove disse il fatidico sì davanti all’altare oltre 20 anni fa, e che amava ammirare e fotografare dalla finestra di casa. (Continua a leggere dopo la foto)





Perché Susy era proprio così, come ne parlano tutti gli amici e conoscenti: “Fatta di cose semplici, donna dolce ma allo stesso tempo forte e indipendente”. Il funerale di Gastone Rossi si è svolto alle 10,30 di lunedì 26 agosto, nella chiesa di Baccanella. Appena nove giorni dopo quello della figlia, che è stato celebrato sabato 17 nella pieve di Palaia.

Il sì e pochi minuti dopo la tragedia: morti entrambi. Avevano 20 anni