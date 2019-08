Marta non ce l’ha fatta: è morta dopo un giorno di agonia. Aveva 32 anni

Marta non ce l’ha fatta. Si è spenta oggi, lunedì 26 agosto 2019, all’ospedale Niguarda di Milano. Troppo gravi i traumi riportati nel tremendo incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino di domenica scorsa. Si chiamava Marta Viganò, aveva 32 anni ed era di Biassono, in provincia di Monza e Brianza, Per lei i tentativi dei medici di salvarle la vita si sono rivelati purtroppo inutili. Marta era arrivata in ospedale in condizioni gravissime dopo lo schianto all’alba di ieri la cui dinamica è ancora da chiarire.

Domenica mattina la 32enne era alla guida di un furgone Fiat Doblò sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto tra Carugate e Brugherio in direzione del capoluogo lombardo. All'improvviso Marta avrebbe perso da sola e per cause da accertare il controllo del mezzo, che ha sbandato ed è finito contro un guard rail.









La barriera metallica non ha attutito il colpo, ma si è infilata all'interno dell'abitacolo del furgone, trafiggendolo e ferendo gravemente la 32enne. Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche, mentre se sui social network tanti facevano il tifo per lei con messaggi di incoraggiamento nella speranza che Marta potesse riprendersi. Purtroppo, però, non è andata così.





E lunedì mattina, i medici dell'ospedale milanese non hanno potuto far altro che certificare il decesso di Marta, che aveva studiato Veterinaria ed era una istruttrice cinofila per "Impariamo giocando", un'associazione brianzola che si occupa di addestramento cani. L'amore per i cani e gli animali in generale trapela dalle sue foto pubblicate sui social, dove sono già arrivati numerosi messaggi di cordoglio.







“Non vi sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai per sempre nel mio cuore”, scrive un amico. “Ci mancherai cara Marta, ci mancherà quel tuo sorriso solare, la tua pazienza, la tua disponibilità, il tuo amore infinito per gli animali”, è il commento di un’altra utente. E ancora, un altro messaggio: “Ovunque tu sia continua ad illuminare intorno”.

