Maxi-tamponamento in autostrada: dieci feriti, auto distrutte e traffico in tilt

Maxi incidente in autostrada, code fra Sirmione e Desenzano: lunghe code in direzione Milano. È successo all’altezza del chilometri 248 in direzione Milano, tra i caselli di Sirmione e Desenzano. Il sinistro (probabilmente un maxi tamponamento, ma le dinamiche sono ancora al vaglio della Polstrada) ha coinvolto diverse auto e almeno 12 persone, fra cui due bambini di 8 anni. Nessuno però sembra essere rimasto gravemente ferito: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e l’automedica, diverse ambulanze e due elisoccorsi da Milano e Verona.

Non sono buoni gli ultimi numeri sugli incidenti stradali in Italia. Dopo un anno di incoraggiante calo le cifre relative ai primi mesi del 2019 parlano di un +7% di vittime da sinistri stradali. Continuando di questo passo sembra purtroppo allontanarsi l'ambizioso obiettivo del piano UE secondo cui l'Italia sarebbe dovuta scendere nel 2020 a 'soli' 2000 morti, visto che le stime proiettano la cifra finale di quest'anno a circa 3.500.









"Se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade con 3.378 decessi", ha spiegato Giovanni Busacca, direttore del servizio di polizia stradale e presidente di Viabilità Italia, "Nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Numeri che comunque non ci fanno essere contenti perché vuole dire che ci sono stati nove morti al giorno sulle strade".





"Ma il vero allarme però è per l'anno in corso, visti i dati dei primi mesi che abbiamo in possesso: il 2019 potrebbe infatti far segnare un tragico +7% di morti sulle strade". "L'aumento, per il momento parziale, del 7% di vittime da incidenti stradali in Italia è un campanello d'allarme sul quale riflettere e lavorare". Lo ha sottolineato il capo della polizia, Franco Gabrielli, commentando i freddi numeri snocciolati da Busacca.





“Per abbattere o quanto meno ridurre il numero di morti sulle strade auspico sanzioni molto severe e immediate per comportamenti irresponsabili alla guida di un’auto. Primo fra tutti l’uso dei cellulari al volante, prevedendo la sospensione della patente fin dalla prima infrazione”. E in effetti le annunciate modifiche al Codice della Strada stanno andando proprio in questa direzione, peccato solo che non si farà in tempo ad approvarle entro la fine dell’estate.