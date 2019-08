Si tuffa in mare, esce col mal di testa. 61enne sviene e muore in spiaggia davanti ai bagnanti

Ancora tragica vicenda direttamente dalle zone di mare e di villeggiatura. Una donna di sessantuno anni, che era originaria di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, è deceduta ieri in seguito ad un malore. La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo, nel territorio di Muravera, nella famosa spiaggia di Feraxi, nota località balneare della Sardegna. Ancora increduli i bagnanti che hanno assistito all’assurda scena.

Stando a quanto si legge sui giornali di informazione locale, la prima ricostruzione dei testimoni sarebbe stata questa: la donna, che era in vacanza, dopo aver preso il sole per molto tempo aveva deciso di rinfrescarsi tuffandosi in mare. Il tempo di fare qualche bracciata, di immergersi completamente nell'acqua e la signora è uscita. Subito dopo essere ritornata a riva ha iniziato ad accusare dei dolori strani, mai avuti prima.









L'ha colta un malore, non appena arrivata sotto il suo ombrellone. Un forte mal di testa, a detta di coloro che erano nei paraggi. Immediatamente si è accasciata a terra mentre alcuni bagnanti l'hanno soccorsa e hanno lanciato l'allarme. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto non c'era niente da fare. A lungo gli operatori hanno provato a effettuare le manovre di rianimazione per la donna di sessantuno anni non c'era niente da fare. Sul luogo sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno registrato le testimonianze di tutti coloro che erano presenti.





La turista marchigiana è morta così, in un modo assurdo e irreale, sulla costa sud orientale della Sardegna. Lasca un marito e dei figli. Il suo corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Muravera con il magistrato locale che ha concesso il nulla osta per la sepoltura. Non si sanno con certezza le cause che l'hanno portato al decesso e quale tipo di malore ha strappato la vita alla donna, che si stava godendo le sue vacanze.





Pochi giorni fa un altro uomo, un pensionato di sessant’anni, sempre in provincia di Cagliari, aveva accusato un malore in acqua. Non è riuscito a tornare a riva che un infarto lo ha strappato alla vita. Inutili anche in questo caso i soccorsi, sia dei bagnanti che degli operatori sanitari.

