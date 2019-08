Un giro in moto con gli amici finisce in tragedia: Luca Prima muore a soli 37 anni. Come riporta Il Resto del Carlino, il 37enne di origini pugliesi ma residente a Mondavio e papà di un bimbo di appena 2 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto in Umbria, in comune di Castiglione del Lago. Uno schianto tremendo avvenuto lungo la strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, al chilometro 104, poco fuori dall’abitato di Castiglione del Lago.

Poco prima delle 19 di mercoledì pomeriggio, Luca viaggiava bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con un furgone. Gli amici hanno subito allertato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 si è precipitato sul posto insieme agli agenti della polizia stradale e le squadre dell’Anas di Perugia, ma per il centauro non c’era già più niente da fare: morto sul colpo. (Continua dopo la foto)









Il conducente del furgone, sotto choc per l’incidente, ha riportato lievi ferite. Il traffico lungo la strada statale 71 è stato bloccato per un paio d’ore per garantire prima le operazioni di soccorso e poi i rilievi, eseguiti dagli uomini della polstrada, impegnati anche nel ricostruire la dinamica della tragedia che ha lasciato sgomento tutta Mondavio, in provincia di Pesaro e Urbino. (Continua dopo la foto)





Luca, che come detto lascia un figlio di 2 anni, lavorava come operaio in un’azienda legata al settore nautico della zona, ricostruisce il Resto, e aveva una grandissima passione per la musica. Amava esibirsi con la sua batteria, era componente della banda locale e da alcuni anni era diventato anche insegnante degli strumenti a percussione nei corsi di orientamento musicale per i più piccoli. (Continua dopo la foto)







“Era un ragazzo molto mite, socievole, attento a tutto e a tutti, e rispettoso”, ha ricordato sempre a Il Resto del Carlino il presidente della banda. “I bambini che frequentavano i suoi corsi lo adoravano e adesso sarà molto doloroso spiegare loro che non ci sarà più”. Cordoglio espresso anche dal sindaco di Mondavio, Mirco Zenobi: “Mercoledì sera sono stato insieme al suo babbo Annibale, artista, all’inaugurazione di una mostra. Pensare che in quei momenti era felice e che poco dopo ha avuto la notizia più tragica che può ricevere un papà è devastante. Esprimo ai genitori di Luca e al fratello Alessandro le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità di Mondavio”.

