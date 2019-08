Un impatto tremendo. Coinvolti due giovanissimi di 13 e 17 anni: le loro condizioni

Nuovo drammatico incidente sulle strade italiane. Questa settimana è colpita soprattutto la Lombardia dove sono addirittura due i sinistri mortali registrati in pochissime ore. La provincia è quella di Monza e Brianza e i coinvolti sono due giovanissimi: il primo di tredici e il secondo di diciassette anni. L’incidente ha avuto luogo a Cesano Maderno, dove una moto e un’auto si sono scontrati in un impatto tremendo.

È accaduto tutto poco prima della mezzanotte, sulla via Nazionale dei Giovi e i due sono rimasti gravemente feriti ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Pochissime ore prima, a Seveso, nella stessa provincia, un altro lutto aveva colpito la comunità locale: un giovane di diciotto anni era morto in un altro incidente, sempre a bordo di una moto. Un bollino sempre più triste dove a farne le spese sono sempre di più i nostri ragazzi.









Nell'incidente di Cesano Maderno sono rimaste coinvolte tre persone. Quelle che hanno riportato le ferite peggiori sono una ragazza di tredici anni e un ragazzo di diciassette, che erano a bordo della stessa motocicletta. I due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso. Il ragazzo è arrivato alle ore 13.40 al San Gerardo di Monza mentre l'altra è arrivata alle 13.20 all'Ospedale San Raffaele di Milano. Gli orari fanno capire come la macchina dei soccorsi abbia funzionato in maniera pressoché perfetta, in maniera puntuale e rapida.





Le ferite che hanno riportato sono gravi ma, stando a quanto trapela dagli ambienti medici, non dovrebbero essere a rischio. Coinvolto anche il cinquantunenne che era alla guida della vettura. Sempre nella giornata di ieri, come dicevamo in apertura, un altro tragico incidente aveva colpito un diciottenne, a Seveso. Il sinistro è avvenuto di mattina, intorno alle 10.30, in via Repubblica. Il giovane è stato subito trasportato all'Ospedale di Desio.





La corsa dei soccorritori però è stata vana: le ferite riportate erano troppo gravi e il giovane non ce l’ha fatta. Sul sinistro, adesso, indaga la Polizia Municipale di Seveso, per accertare eventuali responsabilità e per capire la giusta dinamica dei fatti.

