Uno scontro tremendo: papà Gianluca muore a 28 anni. Lascia un figlio di 6

Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto e una famiglia distrutta. Gianluca Montesano aveva solo 28 anni. Papà di un bimbo di 6, è morto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto in un tremendo incidente stradale. Era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto.in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti, a Palermo. Gravemente ferita la persona di 26 anni che si trovava con lui. Nello scontro cinque macchine parcheggiate sono state danneggiate.

Gianluca Montesano era a bordo di un Piaggio Liberty quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con una macchina. I soccorsi, per quanto tempestivi, non hanno potuto fare nulla per lui: il 28enne è deceduto dopo che il personale sanitario del 118, subito intervenuto sul posto, lo ha trasferito all'ospedale Buccheri La Ferla a bordo dell'ambulanza.









L'altro giovane a bordo dello scooter, come detto, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in gravissime condizioni nello stesso ospedale di via Messina Marine a Palermo. Anche il conducente dell'auto è rimasto leggermente ferito. I rilievi dell'incidente costato la vita al giovane papà sono stati condotti dai vigili urbani e dalla polizia.





Appresa la notizia del tragico incidente, al pronto soccorso dell'ospedale sono subito accorsi i parenti di Gianluca. Una scena straziante tutti sconvolti per la tragedia che ha privato del papà un bimbo di appena 6 anni. Numerosi messaggi di dolore anche su Facebook: "Riposa in pace Gianluca, eri un grande ragazzo", scrive un amico. "Ti hanno spezzato le ali ma non il tuo meraviglioso sorriso. Sono morta insieme a te", è il messaggio di una ragazza.







Monterusciello, Pozzuoli, piange invece Vincenzo Cuccurullo. Non ce l’ha fatta il 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente con il suo scooter sabato sera: è morto nel primo pomeriggio di martedì, 20 agosto, all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. L’incidente che è costato la vita al giovane di Monterusciello è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato in via Campana, nei pressi del megastore “Metro”. Anche Vincenzo era in sella a uno scooter con un amico quando ha improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Si è spento dopo 3 giorni.

