Ritiro prodotto alimentare Eurospin. Il ministero della Salute: “Rischio microbiologico”

C’è un nuovo annuncio che arriva direttamente dal Ministero della Salute che avvisa tutti i consumatori della pericolosità di un alimento in commercio. Si tratta del salametto dolce venduto in confezioni da 200 grammi a marchio “La Bottega del gusto”. Per questo la catena di supermercati Eurospin ha dato comunicazione di aver ritirato da tutti gli scaffali delle sue sedi il suddetto prodotto. Il rischio è quello microbiologico.

Un nuovo allarme che arriva in questa estate 2019 e che colpisce ancora una volta gli insaccati dopo aver coinvolto confetture e marmellate. L’avviso risale al 16 agosto scorso ma è stato pubblicato solo oggi sul sito ministeriale. Dove si legge anche il numero del lotto richiamato, il 201925, con data di scadenza al 25 novembre 2019. Altri informazioni utili sono quelle del produttore, ovvero la ditta CLA I S.C.A. nello stabilimento di via Gambellara in località Sasso Morelli a Imola, nel Bolognese. Continua a leggere dopo la foto.









Nell’avviso si legge anche come il prodotto sia stato richiamato a scopo precauzionale per una possibile contaminazione microbiologica mentre non è stato specificato il motivo concreto della minaccia. Eurospin ha anche invitato i clienti che hanno già acquistato il salametto in questione a non consumarlo e a riportarlo quanto prima nel punto vendita di riferimento, in modo tale da poter evadere le procedure di rimborso del costo o di sostituzione del pezzo. Sul sito della catena dei supermercati, per tutti gli interessati, è disponibile anche un numero verde per i clienti. Continua a leggere dopo la foto.





Un altro richiamo è stato emanato dal Ministero della Salute ancora una volta per un insaccato: stavolta un lotto di Cima Antica Genova. Lotto in questione lo 0131, con scadenza al 15 settembre e prodotto da Buona Compagnia Gourmet nello stabilimento di Via della Nunziata a Savona e venduta a marchio “Tuo Chef” in confezioni da 2,3 chilogrammi. Il rischio è ancora una volta la contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. Continua a leggere dopo la foto.





I consigli alla clientela di Eurospin sono sempre quelli di non consumare il prodotto in questione, ma di riportarlo immediatamente nel luogo in cui si è acquistato. Qualora invece si scoprisse di averli ingeriti prima di aver letto l’avviso si consiglia di contattare il medico curante o di recarsi al più vicino pronto soccorso.

