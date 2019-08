Auto si ribalta, Lia muore a 20 anni: arrestato il fidanzato per omicidio stradale

È una ragazza di 20 anni di nazionalità inglese ma di origini di Massa Lubrense, Lia Di Massa, la vittima dell’incidente stradale verificatosi questa mattina alle prime luci dell’alba sulla provinciale Sorrento-Massa Lubrense.

La giovane, dopo aver trascorso la notte in discoteca, era con il fidanzato a bordo dell'auto, un'Opel Corsa, che viaggiava in direzione di Massa Lubrense, quando per cause da accertare la vettura si è ribaltata ed è finita contro un muretto che costeggia la carreggiata e la 20enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo attraverso il finestrino.









Lia Di Massa è morta sul colpo. Solo qualche ferita, invece, per il fidanzato, un 21enne di Sorrento, che è stato ricoverato all'ospedale "Santa Maria della Misericordia" senza che fosse in pericolo di vita. Il 21enne è stato bloccato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Sorrento e della stazione di Massa Lubrense giunti sul posto, è stato portato in ospedale e sottoposto ad analisi ematiche.





Dai risultati è emerso che aveva un tasso alcolico pari a 1,7 g/l ed è risultato positivo a cocaina e cannabis. Arrestato, è stato posto ai domiciliari. L'auto è stata sequestrata. Ora per il 21enne incensurato di Sorrento sono scattati gli arresti con l'accusa di omicidio stradale.





Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due stavano tornando dalla discoteca quando lungo via Partenope il 21enne ha urtato il muretto di delimitazione della strada provocando il ribaltamento dell’auto. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della sezione radiomobile di Sorrento e della stazione di Massa Lubrense intervenuti sul posto.

