Choc anafilattico, Maria muore a 12 anni: era in pizzeria davanti agli amici

Choc anafilattico. Muore una ragazza di 12 anni. Maria Vittoria Salvadori viveva a Villorba, comune alle porte di Treviso, e sin da quando è nata conviveva con una grave forma di allergia alle proteine del latte. Tutta la famiglia era preparata a intervenire in caso di un attacco come questo, ne erano a conoscenza anche i titolari della pizzeria, ma non è bastato.

Maria Vittoria era animatrice nel gruppo estivo che organizza attività negli oratori dei circondario ed era prossima a iscriversi all'istituto grafico Palladio di Treviso. Venerdì sera era uscita con gli amici in una pizzeria nel paese vicino di Visnadello, quando all'improvviso è stata colpita da choc anafilattico. I genitori allertati sono subito intervenuti, ma nonostante la corsa a casa per somministrarle l'iniezione di adrenalina, la 12enne è morta tra le loro braccia. I medici del 118 hanno potuto soltanto constatare che il suo cuore si era fermato.









Anche all'interno del locale, sapevano della malattia della bambina, per questo, da quanto riportato su TrevisoToday, i genitori non si sentirebbe di incolpare nessuno della tragedia. Maria Vittoria era figlia di due imprenditori del paese Lina Manzan e Mauro Salvadori, nonché nipote del proprietario di una nota azienda agricola della zona.





Lo choc anafilattico è una rapida sequenza di eventi, per lo più scatenata dal contatto di anticorpi IgE con un allergene, che si sviluppa improvvisamente e può mettere in pericolo la vita del paziente. La pressione si abbassa, il respiro si fa difficoltoso in quanto il polmone è preda di un attacco asmatico grave e la pelle può presentare orticaria o angioedema.







È scatenato da una massiva liberazione di istamina e di altri mediatori dell’infiammazione allergica da parte di cellule presenti in vari organi (mastociti) e nel sangue (basofili). L’istamina e gli altri mediatori determinano una reazione infiammatoria e vasomotoria generalizzata a tutto l’organismo; in genere la liberazione è scatenata dal contatto tra un allergene e gli anticorpi IgE presenti sulla superficie dei mastociti e dei basofili.

Se l’infiammazione si estende alla laringe e alle corde vocali (glottide), incombe il rischio di una ostruzione totale del passaggio del respiro. In alcuni casi i meccanismi non sono ancora ben definiti e si parla di reazioni anafilattoidi o di anafilassi idiopatica. Vi sono inoltre reazioni chiamate anafilattoidi in cui l’istamina e gli altri mediatori vengono rilasciati dai mastociti e dai basofili con meccanismi indipendenti da quello delle IgE: un esempio è lo shock anafilattico che può essere scatenato dalla iniezione di mezzo di contrasto iodato.

