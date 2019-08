Denis è morto, il suo corpo trovato sul ciglio della strada: una paese sotto choc

Un morte che lascia sgomenti, un dolore che lascia senza parole. La morte di Denis Lovatel è stato un fulmine a ciel sereno: trovato morto a bordo strada a terra vicino alla sua bici. sportivo per anni calciatore, e ancora attivo nella corsa e nel ciclismo, stava effettuando una salita in sella alla sua bicicletta verso la Valle di Lamen.

È stata una donna che stava passeggiando in zona a trovarlo a terra e a lanciare l'allarme. Immediatamente sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Feltre che hanno ricostruito l'accaduto. In un primo momento infatti si era pensato a un investimento da parte di un'auto pirata. Un'ipotesi che però non ha trovato riscontro dai rilievi dei vigili e dagli accertamenti del medico che ha parlato di un arresto cardiocircolatorio, come causa della morte. Erano le 10.45 circa quando è arrivato l'allarme per il ciclista a terra. Denis Lovatel era a 500 metri dal centro abitato, in salita verso la Valle di Lamen, in comune di Feltre.









Non c'erano testimoni al momento della caduta. La ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale è stata che all'improvviso lo sportivo di Cesio avrebbe accusato un malore e si è accasciato a lato strada, finendo anche nella piccola scarpata laterale. Purtroppo al momento del malore era solo, nessuno che potesse aiutarlo.





Nel luogo in cui è stato ritrovato morto non c'erano segni di incidente o frenata, nulla che lasciasse pensare a un possibile schianto. La polizia locale di Feltre in contatto con il magistrato di turno, hanno ottenuto il via libera alla rimozione della salma. Nessun ulteriore accertamento è stato disposto dalla Procura: la salma è stata messa a disposizione dei famigliari. A uccidere Denis Lovatel un arresto cardiocircolatorio.







Forse un infarto, anche se potrebbe sembrare quasi impossibile, vista la prestanza fisica dell’uomo, abituato a grandi sforzi e a macinare chilometri. La notizia della morte di Denis è subito rimbalzata nei social dove in tanti hanno espresso cordoglio per una persona speciale. «Ciao mister», li ha scritto qualcuno. Lovatel infatti era stato allenatore della squadra di calcio amatoriale Csi dell’Acd Alpes Cesio, squadra calcistica dilettantistica in cui lui aveva militato anche da calciatore, una ventina di anni fa.

