Muore a 22 anni in un drammatico incidente: i numeri sono quelli di una strage

Schianto terribile sulla stradale di Aci Catena, in provincia di Catania. Una moto, mentre percorreva via Nizzeti, si è schiantata contro un albero. Fatale l’impatto contro il fusto: una 22enne di Aci Castello è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Il veicolo era guidato da un 25enne, rimasto ferito a seguito del violento incidente. Il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. Per la 22enne, invece, non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Nei giorni scorsi, un altro terribile schianto era costato la vita a un ragazzo: Giulio Franco. Un destino atroce che ha lasciato di sasso tutti: dalla famiglia distrutta dal dolore, agli amici che non riescono a farsene una ragione. Una morte che fa ancora più male perché su Instagram il giovane Giulio Franco aveva raccontato di come era riuscito a coronare il proprio sogno: avere una moto.









Quella stessa moto con la quale ha perso la vita questa notte lungo la strada di Monte Pellegrino. L'incidente è avvenuto in via Pietro Bonanno nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia. Giulio, di Monreale, aveva solo 18 anni. Ed ecco cosa scriveva su Instagram il giovane appena 3 mesi fa, raccontando di come era riuscito ad acquistare la moto tanto desiderata. "Fin da quando avevo 13 anni ho sognato di avere una moto tutta per me, ma scontrato con la realtà ho capito che purtroppo certe cose non possono realizzarsi, se non dopo un lavoro, pazienza, e molto impegno".





E poi ancora: "Allora mi misi al lavorare, cominciando a mettere dei soldi da parte per realizzare il mio sogno, e promisi a me stesso che a 18 anni avrei comprato la mia prima moto, soltanto con le mie forze. Finalmente dopo un tempo quasi infinito per me, sono arrivati i miei tanto attesi 18 anni. Feci quattro conti nelle mie tasche e cominciai a muovermi, 10 giorni dopo la moto era a casa, dopo 2 mesi ero in sella al mio sogno, con le mie forze, con il mio impegno, costato davvero infiniti sacrifici".







E poi: " Ma almeno posso dire che quando si lavora per realizzare un sogno, i risultati prima o poi arrivano, e sfido chiunque a provare la felicità che può darti questo pezzo di ferro". Un destino beffardo per Giulio Franco che questa notte se ne è andato lasciando senza parole i tanti amici che lo conoscevano.

