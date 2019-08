Fiume di fango invade il paese: auto sommerse e case allagate. La popolazione è disperata

Si continua a spalare nel fango, nella terra, nei detriti. Siamo a Casargo, nell’Alta Valtassina, dove la seconda alluvione nel giro di sette giorni ha letteralmente fatto scivolare a valle gran parte della montagna. I danni erano iniziati lo scorso giovedì, quando un violento temporale aveva messo in ginocchio tutta la zona. Questa notte si è scatenato di nuovo l’inferno con il sindaco del comune in provincia di Lecco costretto a prendere precauzioni.

Il primo cittadino infatti ha varato e richiesto lo stato di calamità naturale al Governo: sono 146 le persone sfollate che ora sono ospitate nella vicina scuola alberghiera. La situazione è molto critica e lo potete vedere in queste foto. I volontari, insieme alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile, continua a scavare ma molte case sono inagibili. Così si è manifestata l’allerta arancione che era stata emanata nei giorni scorsi su tutta la zona. Continua a leggere dopo la foto.









Una frana ieri pomeriggio ha provocato danni ingenti mentre stanotte il fiume di fango e detriti ha invaso tutto il comune. Da ieri intorno alle ore 19,00 si continua a scavare con gli uomini del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone a prestare soccorso ai residenti e alle persone vittime dell’alluvione. Per fortuna non ci sono morti e feriti ma le operazioni non sono ancora terminate. Intanto si mobilita la politica con Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia che ha richiesto una squadra della Protezione Civile di 20 persone e 6 mezzi dalla provincia di Como. Continua a leggere dopo la foto.





“Sono vicino alla comunità Lecchese ed in contatto con il sindaco di Casargo, siamo al lavoro per un rapido ritorno alla normalità” così ha scritto Attilio Fontana, affermando che arriverà un’altra squadra di 30 persone dalla provincia di Lecco e altri mezzi anche da Milano. Intanto ha parlato anche il sindaco di Casargo, Leonoardo Pasquini: “I danni sono ingenti, ma non ci sono per fortuna vittime”. Continua a leggere dopo la foto.





Questo pazzo e assurdo agosto continua a creare problemi, portare paura, pioggia e stavolta anche fango. L’allerta meteo su tutto l’arco alpino dovrebbe finire alle ore 20 di domani. Fino a quel momento bisogna prestare massima attenzione.

Disastro in piscina: 20 persone finiscono in ospedale, 16 sono bambini