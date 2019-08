Travolta da un tir, l’auto si è disintegrata. L’impatto è stato devastante

Drammatico incidente autostradale in direzione nord sulla rampa di Contursi, due le persone ferite portate in ospedale. La vettura, una Fiat Punto verde, sarebbe stata tamponata da un camion, per poi finire contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi, i vigili del fuoco, la polizia e l’Anas per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’auto, distrutta nel violento schianto. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Ieri, sempre a Contursi ma sull’autostrada A2, un’auto si è ribaltata in galleria per cause ancora da verificare e accertare. Il veicolo è andato prima fuori carreggiata, poi si è schiantato contro un muro e infine si è ribaltato.

La persona alla guida dell’auto è rimasta ferita e ha riportato diverse fratture, tra cui al braccio e al polso. Sul luogo del sinistro è giunta un’ambulanza del VoPi per prestare soccorso e trasferire il malcapitato in ospedale. Continua dopo la foto









Presente sul luogo dell’incidente anche la Polstrada che ha gestito il traffico veicolare ed eseguito i rilievi del caso. L’Italia esce con un bollettino da guerra dal primo weekend del mese di agosto per il bilancio drammatico degli incidenti stradali. Oltre 20 persone, infatti, sono decedute in sinistri stradali nelle ultime 48 ore. E la stima è per difetto, perchè il più delle volte i dati noti nell’immediato sono quelli forniti da Polstrada e carabinieri. Continua dopo la foto





Già la giornata di venerdì aveva segnato un numero di vittime significativo, cui si sono aggiunte quelle registrate ieri sulle strade italiane. E diverse di questi morti sono motociclisti, per i quali si parla di vera e propria strage, specie nei mesi estivi e in giornate caratterizzate dal bel tempo. E infatti nel precedente fine settimana che era segnato da pioggia insistente, specie nelle regioni settentrionali, il numero di vittime sulle due ruote era stato basso. Continua dopo la foto







La giornata festiva, la prima domenica di agosto, ha registrato, dati di Polizia e carabinieri, 9 persone morte in incidenti stradali, tra automobilisti e motociclisti. A queste va aggiunta la vittima che era con un amico – questi è in gravissime condizioni – su uno scooter, incidente ad Azzano San Paolo, nel Bresciano, forse dovuto ad un tamponamento volontario da parte di un automobilista dopo una lite all’esterno di una discoteca.

Ti potrebbe anche interessare:

fbq('track', 'STORIE');