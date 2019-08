Allerta meteo, un uragano si abbatte sulla città. Inizia la conta dei danni

Sono immagini clamorose quelle che stanno circolando in queste ore sul web. Una terribile grandinata si sta abbattendo in queste ore su tutto il Trentino Alto-Adige, con particolare riguardo per la città di Bolzano, che sembra letteralmente colpita da un uragano. Per farvi un’idea di quanto sta succedendo, ecco qua sotto le immagini che arrivano direttamente dal nord Italia, dove i danni sono ingenti e molti gli alberi caduti.

La pioggia è abbondantissima e ha creato una vera e propria bomba d'acqua, con un vento che ha raggiunto addirittura i 72 chilometri orari. Bloccata tutta la conca del capoluogo, strade chiuse e imbiancate dalla grandine, molti negozi allagati. E tantissime sono le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell'Ordine, per segnalare allagamenti ma anche tombini saltati, rami spezzato o alberi caduti a terra. Torna l'incubo della devastazione e del maltempo.









"Da non credere, è mostruoso" commentano alcuni cittadini sui loro profili Facebook. Danni si registrano su tutto il territorio comunale di Bolzano, in particolar modo al Parco Petrarca e sui prati di Talvera dove sono caduti molti alberi. Ma la situazione più critica è quella in via Gaismair dove un albero di enormi dimensioni si è schiantato strada. Allagata la Cantina Mayr in via Mendola e tantissime strade chiuse. Non solo alberi però: sono stati scoperchiati anche molti alberi, in particolare a via Visitazione dove un antico cedro si è infanto sul condominio antistante.





Come vi avevamo raccontato poche ore fa, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per tutto il nord Italia, in fattispecie Lombardia e arco alpino. Le prescrizioni di cautela sono valide fino alle ore 8.00 di giovedì 8 agosto e le previsioni meteo dell'Arpav dicono che rovesci e temporali continueranno anche nella giornata di domani con raffiche di vento, grandinate. Anche se ora sembra tornata la calma a Bolzano, inizia la conta dei danni.





E molti abitanti di Bolzano si sono scatenati sui social: “Oh mamma mia! Non proprio un ramoscello!”, “Fortunatamente non ha colpito delle persone!”, “Dedicato a quelli che….i cambiamenti climatici sono un invenzione dei poteri forti!”, “Chicchi come palline da Ping Pong. È dal 2004 che non vedevo na roba del genere”, “Terribile, non ho memoria di una cosa del genere”.

