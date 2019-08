Al largo materassino: Carlo disperso. Poi la notizia peggiore: “Lo hanno visto”

Vanno avanti da ieri senza sosta le ricerche di Paolo Bracco, il 33enne palermitano ma residente a Roma scomparso nel lago di Castel Gandolfo. E la paura cresce di ora in ora. A quanto riporta il Messaggero infatti, Paolo Bacco sarebbe andato con il materassino in mezzo al lago per poi sparire improvvisamente. L’uomo stava passando una giornata in riva al lago con il fratello e la fidanzata scesi da Parma per trascorrere le vacanze a Roma.

“Verso le due – racconta Tonino agli agenti del commissariato di Albano – mio fratello entra in acqua con il grande gommone che avevamo gonfiato un po’ per uno. Ma dopo un’ora, un’ora e mezza, abbiamo cominciato a preoccuparci perché non lo vedevamo rientrare. Poi abbiamo visto quei ragazzi arrivare con il pedalò che chiedevano aiuto terrorizzati”. I due giovani romani sul pedalò avvisano subito il bagnino: “Eravamo al largo, oltre le boe e le bandierine a duecento metri, quando verso il centro del lago abbiamo visto quell’uomo ribaltarsi, gridare aiuto e poi sparire giù. Non potevamo fare nulla, siamo corsi verso riva per allertare i soccorsi”. Continua dopo la foto









Arrivano due volanti, i vigili del fuoco di Frascati e si alza in volo l’elicottero dei vigili del fuoco. Il fratello di Carlo sale con i poliziotti sulla barca del parco regionale dei Castelli che staziona dentro il lago e bordo del battello fanno un primo giro per cercare l’elettricista. Viene ritrovato il materasso gonfiabile, di lui invece nessuna traccia. Arrivano anche le squadre Saf (Security and rescue) e i subacquei dei pompieri che si immergono più volte, ma Carlo Bracco è sparito. Continua dopo la foto





La spiaggia, ieri, era affollatissima nonostante fosse lunedì. I bagnanti hanno assistito sconvolti e in ansia alle operazioni di ricerca. Proprio per aumentare gli standard di sicurezza, il Comune memore di quanto accaduto nell’estate 2018 a Elnur, ha predisposto uno speciale piano che prevede l’impiego di moto d’acqua dei volontari e lo stazionamento sull’arenile anche dei sommozzatori dei carabinieri. Ma solamente per il week-end. Continua dopo la foto







L’anno scorso per individuare e recuperare la salma di Elnur Babayev, turista azero di 29 anni, adagiata a novanta metri di profondità, occorsero quasi venti giorni di tempo. Ora con Paolo Bracco Castelgandolfo è di nuovo sotto choc. Si spera nel miracolo.

