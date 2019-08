Marito e moglie morti entrambi sul colpo mentre tornavano a casa dalla figlia, 12 anni. Un incidente tremendo quello avvenuto sabato sera, 3 agosto. Mario Cere, 55 anni, e Manuela Saviori, di un anno più giovane, avevano trascorso la giornata a Edolo, un comune della Val Camonica distante non più di una quarantina di minuti da Berzo Inferiore, dove vivevano e dove la ragazzina li aspettava. Non sono mai arrivati a casa: un tremendo incidente stradale ha spezzato le loro vite.

La tragedia è avvenuta intorno alle 22 di sabato all'uscita della galleria di Forno Allione, a Berzo Demo (Brescia). Mario e Manuela stavano percorrendo la statale 42 in sella ad una moto Honda R1 quando, per cause ancora in via di accertamento, si sono schiantati contro una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta.









L'incidente, si legge su Il Giornale di Brescia, si è verificato sul cavalcavia della superstrada che attraversa il paese e non c'è stato niente da fare per la coppia. Manuela è stata sbalzata per oltre 15 metri oltre il guard-rail, precipitando fino a fianco del fiume Oglio. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo più di 2 ore. Anche Mario dopo l'impatto è trascinato per diversi metri sull'asfalto.





La moto su cui viaggiavano i due coniugi è stata sequestrata dai carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi. Sul posto, come detto, anche i vigili del fuoco oltre al personale sanitario, che ha provveduto a trasportare i due occupanti dell'auto, che non sono in pericolo di vita in ospedale. La doppia tragedia ha scosso tutta la comunità. Mario e Manuela erano entrambi molto conosciuti.







Lui, Mario Cere, era operaio alla Dmw di Costa Volpino; lei, Manuela Saviori, infermiera all’ospedale di Esine. Entrambi soci degli Amici di San Glisente, erano appassionati di scultura, di sport e di moto. Lunedì sera è in programma una veglia funebre nell’abitazione di via Manzoni per ricordare la coppia, mentre i funerali si terranno martedì pomeriggio alle 17 nella chiesa parrocchiale del paese.

