Carabiniere ucciso, chiesta la scarcerazione dell’americano Lee Elder

Nuovi e clamorosi aggiornamenti quelli che arrivano dal carcere dove si trova Finnegan Lee Elder, il giovane americano reo confesso dell’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega. I legali del ragazzo-assassino Roberto Capra e Renato Borzone, hanno in queste ore presentato un’istanza di scarcerazione al tribunale del Riesame di Roma. Una notizia che sta facendo in queste ore il giro del web e che ha scosso molte persone.

Dopo il ricorso dell'amico e connazionale Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato di concorso in omicidio ma dichiaratosi ignaro delle intenzioni dell'amico (e soprattutto del fatto che lui possedesse un coltello) ecco che i legali di Lee Elder seguono la stessa strategia. E lo fa presentando istanza d'urgenza, con l'udienza che con ogni probabilità sarà fissata a settembre, alla riapertura degli uffici dopo la sospensione estiva delle attività giudiziarie.









Il pool di avvocati, sia americani che italiani, che sta aiutando Finnegan Lee Elder, conta di studiare in questo mese abbondante la strategia per la linea difensiva davanti al giudice. I due americani, nel frattempo, rimangono chiusi in carcere al Regina Coeli. Intanto arrivano anche le loro parole dalla prigione, dove dichiarano di non aver capito che Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale fossero degli appartenenti alle forze dell'ordine. "Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere".





Questa mattina il padre di Gabriel Natale si è recato a trovare il figlio: l'uomo era accompagnato sottobraccio da un parente e non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti presenti sul posto, chiedendo solamente rispetto. Le altre parole ufficiali dei giovani erano state queste: "Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così".





“Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare”. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore. La richiesta di scarcerazione agiterà gli animi di molti.

Carabiniere ucciso, l’americano Finnegan Lee Elder rompe il silenzio dal carcere. Ecco le sue parole