Terremoto in Sicilia. Panico dopo la scossa: gente per strada

Grande paura pochi minuti fa in tutta la Sicilia. Una scossa di terremoto dalla magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Il tutto è avvenuto poco fa, precisamente alle ore 12.16 di oggi. Subito nota la posizione dell’epicentro, collocabile a 6 km dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. La forza è stata molto grande così come la paura.

Il terremoto si è sentito in tutto il territorio della Sicilia Sud-Occidentale, con molte persone che l'hanno avvertito anche a Palermo e Ribera, Sambuca di Sicilia e Sciacca. Attimi di panico tra la popolazione, sia quella residente che i turisti, con i social network letteralmente invasi da notizie, commenti e richieste. Tutti molto allarmati ma non sono da segnalare, al momento, danni a cose e persone. Ma vi terremo aggiornati.









Molti infatti dopo aver sentito il terremoto in Sicilia hanno abbandonato le loro abitazioni e sono scesi in strada. Soprattutto perché la Valle del Belice non è nuova a queste onde sismiche ed è stata colpita numerose volte nel passato da eventi simili. Tra i comuni più colpiti, dove la terra ha tremato di più, ci sono Giuliana, Burgio, Villafranca Sicula, Chiusa Sclafani, Sambuca di Sicilia, Lucca Sicura e Bisacquino. Sempre nella stessa zona un'altra scossa aveva fatto tremare case e persone lo sorso 19 luglio, era di magnitudo 2.3 e con epicentro a 6 km da Menfi.





È un vero e proprio sciame sismico quello che sta attraversando nelle ultime settimane la provincia di Agrigento. Le scosse sono state molto serie ma per fortuna non ci sono danni alle persone e alle cose. Quello di oggi è il terremoto più forte degli ultimi tempi con la magnitudo che ha superato i 3 gradi e sarebbe la sedicesima scossa nel giro di soli cinque giorni. E la popolazione inizia ad essere stufa di questi continui sconvolgimenti.





Seguiranno nuovi articoli nelle prossime ore per sapere se dalla Sicilia arrivano novità. Intanto vi consigliamo di consultare il sito e i profili sociale dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi tipo di scossa.

