Ragazzo muore in spiaggia. Polemiche sui soccorsi

Marco, un ragazzo di 18 anni, si è sentito male in mare ed è morto sulla spiaggia di Scauri, vicino Formia in provincia di Latina. Stando a quanto riporta il quotidiano locale PaeseNews, il ragazzo era arrivato nella località balneare laziale da Buccino, provincia di Benevento, insieme al papà. Il giovane si è sentito improvvisamente male mentre si stava facendo il bagno, è stato subito soccorso da alcuni vicini di ombrellone, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

L’ambulanza, stando a quanto riporta l’agenzia Dire, è arrivata dopo venti minuti dalla richiesta di soccorso, ma senza medico a bordo. Niente da fare per il ragazzo, che è morto probabilmente prima dell’arrivo dei sanitari. Quasi sicuramente il ragazzo è morto già in acqua ma resta il fatto che i bagnanti non si sentono sicuri. “Il problema – spiegano i bagnanti che hanno assistito ai tentativi di rianimare il ragazzo – è che ci sono stati troppi tagli. Non ci sono soldi”. Continua dopo la foto









Poi ancora: “Le autoambulanze non sono sufficienti per coprire un litorale che soprattutto nel fine settimane si affolla di turisti”. “Siamo venuti qui tante volte. Ora come faccio?”, così la disperazione del padre del ragazzo. La madre è in Romania e ancora non sa cosa è accaduto a suo figlio. Sul posto ora ci sono la Guardia costiera e i vigili urbani in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera e gli agenti della polizia locale. Continua dopo la foto





Probabilmente sarà disposta l’autopsia sul cadavere del ragazzo dal magistrato di turno. Stando a quanto si apprende, la mamma si trova in Romania e ancora non è stata informata della tragedia. Disperato il padre del ragazzo, che ha riferito di conoscere bene la zona e di venirci in vacanza spesso. Non è chiaro se il fatto sia successo in mare davanti a uno stabilimento balneare oppure davanti alla spiaggia libera e quindi se era presente un bagnino oppure no. Continua dopo la foto







Al momento la seconda opzione sembra quella più probabile, anche se sono tuttora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Un’estate tragica questa, con il mare che si è preso già decine di vite.

