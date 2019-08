Orrore al mare, trovato cadavere sulla spiaggia. È di un uomo di 45 anni

Si tinge di giallo e soprattutto di orrore la giornata di oggi, a Napoli. Poche ore fa, infatti, è stato ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Pietrarsa, nel litorale sud della città partenopea, precisamente tra Portici e San Giovanni a Teduccio. Non sono ancora note le generalità e soprattutto non sono note le dinamiche e le cause della morte. C’è grande mistero e le Forze dell’Ordine mantengono la bocca chiusa su una questione spinosa.

Perché ci sono molti dubbi, molti interrogativi, molte domande a cui rispondere. Quindi qualsiasi conclusione sarebbe troppo frettolosa. Quello che è certo è che il cadavere è di un uomo di quarantacinque anni. Ora gli inquirenti stanno tempestando di domande colui che ha ritrovato il corpo privo di vita e soprattutto i famigliari della vittima, per capire all'interno di quale contesto sociale collocare la sua figura.









Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Torre del Greco che in queste ore stanno concludendo i rilievi sulla spiaggia napoletana. Non è chiaro ancora se l'uomo sia annegato nella giornata di oggi oppure se il ritrovamento sia di un corpo che ha perso la vita in settimana. Le informazioni sono pochissime e filtrano con molta discrezione, data anche la delicatezza del caso. C'è solo una fotografia, che potete vedere immediatamente sopra, scattata da un bagnante e che in questi momenti sta facendo il giro del web.





Il corpo, come si può vedere nella foto, è stato coperto con un asciugamano da mare, per non lasciarlo libero alla vista di bagnanti e passanti. Intanto è stata resa nota la sua età: quarantacinque anni. Alcuni aggiornamenti rivelano come la persona sia stata vista tuffarsi in mare intorno all'ora di pranzo, orientativamente alle 13.30. A scoprire il suo corpo un bagnante, che lo ha recuperato e ha provato a rianimarlo.





Alle manovre e al massaggio cardiaco, però, l'uomo non ha risposto: il suo corpo era già privo di vita. Tutti gli sforzi insomma sono stati vani. Ora si deve appurare qual sia stata la causa vera, reale, della morte. Perché i dubbi continuano ad essere tanti.

