Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il caso del carabiniere ucciso. Il giovane americano, reo confesso dell’omicidio di Mario Cerciello Rega, avrebbe dichiarato che quelle pugnalate sono state inferte per paura. Così ha dichiarato Finnegan Lee Elder per voce del suo avvocato, descrivendo l’incontro con il pusher e i due carabinieri in borghese come una sorta di aggressione in cui i due americani si sono sentiti minacciati.

"Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere". Così hanno spiegato i due avvocati Roberto Capra e Renato Borzone, legali del diciannovenne americano che si trova in carcere. Elder, nella fattispecie, avrebbe dichiarato di essersi spaventato e di aver descritto uno "strano uomo" che sembrava volesse strangolarlo.









Mario Cerciello Rega era infatti in borghese, insieme ad un suo collega coinvolto nell'azione senza che la centrale ne fosse a conoscenza. Nei giorni scorsi, sempre dal carcere, erano arrivate le prime parole ufficiali di Lee Elder: "Non sono un violento, mi piace divertirmi e quella sera, io e il mio amico Gabriel, volevamo solo svagarci. Non credevamo potesse finire così. Quando siamo fuggiti non immaginavamo che il carabiniere fosse morto. Avevamo bevuto e non ricordo bene quello che è successo. Di certo non volevo uccidere quel militare".





Altri aggiornamenti anche dalle indagini. Si è venuto a sapere infatti che il coltello da marines con cui è stato il vicebrigadiere Cerciello Rega (l'autopsia ha confermato undici coltellate) era nascosto all'interno della tasca della felpa di Elder. Colpi violenti e profondi, in entrambi i fianchi del carabiniere. E intanto rompono il silenzio anche i famigliari dell'americano: "Vogliamo che la verità venga fuori e nostro figlio torni presto a casa".





“Continuiamo ad avere la famiglia nei nostri pensieri e preghiamo per loro in questo difficile momento. Finn sta bene. È stanco, pieno di rimorsi e impaurito. Ha il nostro pieno supporto e noi siamo al suo fianco”, ha dichiarto l’avvocato Peters. Seguiranno aggiornamento già a partire dalle prossime ore.

