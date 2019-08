Sarà un primo week end di agosto assolutamente da bollino rosso. E non per colpa esclusiva delle centinaia di macchine che si apprestano ad arrivare nelle loro mete di vacanze. Questo finesettimana è segnato anche dagli scioperi dei casellanti delle autostrade. Blocchi a turno di quattro ore: oggi dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22, e infine dalle 22 di questa sera alle 2 di domani mattina, lunedì 5 agosto. La previsione è di enormi file ovunque.

Con i pedaggi che andranno comunque pagati nonostante i danni alla circolazione. Il traffico infatti sarà incanalato verso i caselli dove è possibile pagare in maniera elettronica quindi utilizzando il sistema Telepass oppure carte di credito o bancomat, insomma dove non è fondamentale la presenza dell'operatore in cabina. Uno sciopero che è una vera e propria novità rispetto al passato proprio per questo.









In passato infatti i casellanti lasciavano le sbarre alzate per consentire il normale passaggio nelle autostrade, con l'accesso che avveniva quindi in forma gratuita. La situazione sarà diversa oggi e domani, quando il pagamento sarà dovuto regolarmente. E se non siamo in possesso di Telepass o carte di credito? La sbarra si alzerà lo stesso per consentire il passaggio, ma verrà effettuata una foto alla targa del veicolo in maniera tale da poter inviare direttamente a casa un bollettino così da pagare l'importo dovuto come pedaggio.





Finora i disagi più gravi sono quelli registrati sulla A1 da Milano a Fidenza e nel tratto tra Valdichiana e Orvieto, dove sono state misurate code lunghe fino a 17 chilometri. A scioperare sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti, in particolar modo i casellanti esclusi dalle categorie di lavoratori soggetti alla 146. Il loro infatti non è ritenuto un lavoro essenziale dalle società concessionarie.





Insomma, altro che bollino rosso per le nostre strade: quella di oggi e domani sarà una due giorni da bollino nero. Complicata dal grandissimo esodo dalle città italiane in direzione di mare e montagna. Se potete, insomma, posticipate la vostra partenza.

