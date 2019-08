Panico in autostrada: camion travolge due auto di soccorso. Gravissimo un operatore

È un incidente clamoroso e tremendo quello che si è verificato poche ore fa sull’autostrada A12. Un mezzo pesante ha infatti tamponato in maniera violentissima due mezzi di soccorso. Il primo era delle Autostrade, il secondo della Polizia Stradale. Per ora non ci sono vittime ma il bilancio provvisorio parla di almeno sei feriti di cui uno in condizioni ritenute molto gravi. Adesso è al vaglio degli inquirenti la dinamica di un sinistro che sarebbe potuto essere letale.

Lo scontro da film è avvenuto questa mattina intorno alle 10.00. Siamo, come vi dicevamo in apertura, sull'Autostrada A12, nella carreggiata di direzione Genova. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Sestri Levante e Lavagna, precisamente all'altezza del chilometro 45,000. Un tamponamento che definire maxi sarebbe forse riduttivo vista la velocità dell'impatto e l'entità delle macchine coinvolte nel sinistro. Sul quale si deve comunque tirare un sospiro di sollievo.









Il tutto è avvenuto all'interno della Galleria Sant'Anna, dove i mezzi di soccorso della Polizia e di Autostrade erano intervenute per soccorrere un veicolo rimasto in panne. Dopo la sua chiamata, ecco le macchine degli aiuti. Che tutto si immaginavano tranne di rimanere vittime di un altro incidente. Il camion infatti ha innescato un domino clamoroso tra macchine coinvolgendo ben sei persone tra agenti della Stradale e della ditta che gestisce il tratto. Ed è proprio un addetto di Autostrade a riportare le ferite più gravi: le sue condizioni sono difficili.





Dal bacino in giù, infatti, ha subito lesioni gravissime, dopo essere stato letteralmente schiacciato tra le auto. L'automedica, intervenuta immediatamente, lo ha trasportato alla prima piazzola dove è potuto atterrare l'elisoccorso. Ora è all'Ospedale San Martino, in codice rosso, mentre le altre persone, con ferite più lievi, si trovano al Pronto Soccorso di Lavagna in codice giallo. Sul luogo dell'impatto è arrivata anche una camionetta dei Vigili del Fuoco.





Insieme ad essa anche sei ambulanze, due auto mediche e diverse pattuglie della stradale che devono badare soprattutto ai danni sul traffico, visto che il tratto di autostrada è stato chiuso alla circolazione. Lunghissime le code, di almeno 5 chilometri, con tanto di distribuzione di acqua agli automobilisti in attesa.

