Tragico incidente stradale, l’imprenditore muore insieme alla moglie

Ancora strade macchiate di sangue. Ancora lacrime da versare. Marito e moglie sono morti a Siracusa: erano a bordo di uno scooter, quando un’auto li ha travolti. Sono morti, intorno alle 20,30 di venerdì 2 agosto. Le vittima si schimavano, Armando Tropea, 62 anni, e la moglie Maria Pia Reale, di 59. Lui era il direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria per “Repubblica”. Entrambi originari di Siracusa, vivevano a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara.

Secondo la prima ricostruzione della polizia municipale, si è trattato di un incidente frontale. La coppia stava percorrendo la statale 115 per raggiungere la città, quando un’auto guidata da un quarantenne catanese, proveniente dal senso opposto, avrebbe invaso la carreggiata sorpassando un’altra vettura. I due sono stati sbalzati sull’asfalto, inutili si sono rivelati i soccorsi. Continua dopo la foto









Al conducente dell’autovettura, come prassi, è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto ai vari esami per verificare se fosse alla guida sotto effetto di alcool o droghe. La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Un dolore straziante quello di Siracusa. Nelle ore in cui si consumava il dramma, un altro incidente mortale L’incidente mortale avvenuto all’alba di venerdì 2 agosto a Napoli. Continua dopo la foto





Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 24 anni, ha visto coinvolta anche la figlia di Loredana Simioli, l’attrice napoletana recentemente scomparsa a causa di una grave malattia con cui stava lottando da diverso tempo. La giovane si trovava sullo scooter che all’alba della scorsa mattina, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo su corso Amedeo di Savoia, finendo contro un cassonetto dei rifiuti a velocità elevate. Continua dopo la foto









L’impatto è stato tremendo: il ragazzo alla guida ha perso la vita sul colpo, mentre la giovane che era con lui, e risultata essere dunque la figlia dell’attrice napoletana, è finita in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. Il giovane, S.S., giovane chef di un ristorante di via Toledo, aveva già perso la vita sul colpo: se la caverà, invece, la figlia di Loredana Simioli. Seppur ricoverata in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato serie ferite come un trauma facciale e la frattura scomposta del femore.

Ti potrebbe anche interessare: “Un massacro”. Nove morti e diversi feriti. Il bilancio destinato a salire

fbq('track', 'STORIE');