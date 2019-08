Schianto tremendo: muore chef di 24 anni, gravissima la figlia della nota attrice

È un nuovo incidente mortale quello che si è verificato ieri mattina a Napoli. A perdere la vita un giovane ragazzo di appena ventiquattro anni. Coinvolta nell’incidente e ora in condizioni gravi anche la figlia di Loredana Simioli, attrice napoletana recentemente scomparsa. La giovane era sullo scooter, poi l’impatto improvviso, per cause che sono in corso di accertamento. Il tutto è avvenuto su Corso Amedeo di Savoia.

E la corsa del mezzo si è andata a spegnere contro un cassonetto dei rifiuti a velocità folli, stando a quanto si può vedere sulla scena del sinistro. L'impatto infatti non ha lasciato scampo al giovane che è morto sul colpo mentre la ragazza è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli. Si complica insomma il bilancio delle vittime sulla strada di questa estate, che sta letteralmente mietendo vittime in tutte le zone d'Italia, da nord a sud.









Il giovane si chiamava Simone Sebillo, aveva solo ventiquattro anni, e lavorava come chef in un ristorante di via Toledo. Lo scooter che guidava era un Yamaha 125 e insieme a lei c'era la figlia di Loredana Simioli. Ancora non è stata sciolta la prognosi riservata in cui si trova ma fonti vicine all'ospedale tendono a precisare come non sia in pericolo di vita. Subito il pensiero di tanti napoletani è andato al padre della ragazza, Gianni Simioli, che di recente ha dovuto provare il lutto per la morte della moglie, colpita da un brutto male.





"Prima Loredana poi sua figlia coinvolta in un incidente mortale, avrei tante domande da fare al padreterno. Forza Gianni Simioli". Questo è stato il pensiero di Gianfranco Gallo, l'attore napoletano oggi voce radiofonica del programma "La Radiazza", di "Radio Marte". Le indagini, intanto sono state affidate agli agenti della sezione Infortunistica della polizia stradale diretti dal capitano Antonio Muriano che ha già richiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza.





“Questa mattina alle 2,20 circa un boato non si capiva, iniziamo ad uscire dalle case, la ragazza viene soccorsa da dei passanti, trasportata immediatamente in ospedale – questo il messaggio di cordoglio apparso sui social – Il Ragazzo non si muoveva già più. Le ambulanze sono volate sul posto non se perso nemmeno un minuto… ma l’impatto e stato troppo forte. L’unica cosa che diciamo R.I.P. SIMONE SEBILLO siamo vicini al dolore della tua famiglia … che questa mattina alle 5,40 ci ha straziato l’anima … noi non siamo riusciti ad andare a casa la gente che era lì, era in silenzio e rispetto, non potevamo lasciare Simone da solo. Poteva essere un figlio, un fratello, un nipote. Ciao Simone”.

