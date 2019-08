Auto contro tir, Francesco è morto sul colpo: una paese distrutto dal dolore

La notizia si è diffusa nello spazio di qualche ora. Francesco Miano, 35 anni, è morto in un terribile incidente sulla Statale 16, in agro di Chieuti, sulla strada per Campomarino. Un dolore che spezza il cuore, di quelli difficili da passare. Tutto il paese conosceva Francesco Miano e tutto il paese lo amava. Francesco Miano era il secondo di tre figli, lavorava con l’azienda del padre Angelo, l’imprenditore agricolo conosciutissimo in città e in provincia che fino al 19 giugno scorso aveva ricoperto la carica di assessore alle Attività Produttive nella Giunta del sindaco Tutolo; e che pare avesse deciso di interrompere il percorso politico-amministrativo per dedicarsi di più alla famiglia.

Quella famiglia che oggi piange per la morte del caro Francesco, un bravissimo ragazzo, pieno di energia, sempre allegro e sorridente. Lo descrivono così alcuni conoscenti E in queste ore,la Capitanata si interroga sull'ennesima strage della strada di un'estate da dimenticare.









Un'estate di dolore, lacrime e di sangue, di vite spezzate nel pieno della giovinezza, di detriti e lamiere sull'asfalto rovente, di famiglie e amici distrutti dal dolore. E ancora una volta è la Statale 16 – una delle arterie più pericolose – ad essersi trasformata nella strada della morte. Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati sul profilo social di Francesco Miano.





"Francesco voglio ricordare il tuo sorriso. Mi hai dato una bruttissima notizia". "Oggi non è un bel giorno. Oggi non è più oggi. Oggi c'è il sole ma piovono lacrime. Ciao Fra ci rivedremo…tienimi il posto!". E ancora: "Ieri pomeriggio abbiamo urtato gli specchietti della macchina e con un sorriso ci siamo salutati…non ci posso credere …r.i.p. Voglio ricordarti così sempre con quel sorriso, pensare che abbiamo passato in infanzia insieme. Buon viaggio amico mio.".







“Francesco Miano era un agricoltore, un ragazzo di 35 anni. Assieme al padre e a tutta la sua famiglia, portava avanti un’azienda fatta di passione, lavoro e intelligenza. Le stesse qualità di un ragazzo pieno di voglia di vivere”. Così la Cia-Agricoltori Italiani Puglia, attraverso il cordoglio del presidente regionale Raffaele Carrabba e di tutta la dirigenza, esprime le proprie condoglianze ai familiari, agli amici, a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. “Ciao Francesco”.

