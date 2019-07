Americano bendato in caserma, arriva il provvedimento: la decisione

E’ in corso un sopralluogo degli inquirenti che indagano sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega nella stanza d’albergo dove alloggiavano i due americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, così come annunciato stamattina da Massimo Ferrandino, avvocato di Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere.

"Oggi è una giornata determinante. Entreremo nella camera dei due americani per accertamenti irripetibili" ha detto il legale in diretta a 'Barba&Capelli', trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. "La vedova – ha aggiunto l'avvocato – è afflitta da un grandissimo sconforto, ma l'Arma le è vicina h24, cercando di sostenerla il più possibile. Oggi ci saranno degli accertamenti irripetibili: tra pochissimi minuti entreremo nell'albergo dove hanno soggiornato i due americani. Le indagini continueranno poi nei laboratori del Ris, con tecnici e consulenti di parte. Ci sentiamo totalmente tutelati da due magistrati che, con scrupolo e serietà, stanno portando avanti le indagini".









Poi continua: "Siamo sereni. L'estradizione non la prendo nemmeno in considerazione. Mario – ha concluso Ferrandino – era il carabiniere che, in un anno, portava a termine più operazioni con successo nella propria caserma". Intanto il carabiniere che ha bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di costrizione. È quanto si legge su alcuni quotidiani in edicola oggi.





Il carabiniere coinvolto sarebbe un sottoufficiale e capo-pattuglia che la mattina del 26 luglio ha bendato Christian Gabriel Natale Hjiort. Si tratterebbe dell'uomo con la tshirt nera che si intravede ai margini dello scatto e che è statoi trasferito ad altro incarico, non operativo. Non sarebbe stato ancora individuato, invece, l'autore della foto. Gli investigatori starebbero analizzando i tabulati dei cellulari dei militari per capire chi si trovasse in quella stanza quel giorno.







Nelle ore scorse ha parlato anche la mamma di Finnegan Elder Lee, presunto assassino del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la madre del ragazzo in una intervista alla Stampa: “Un ragazzo riflessivo, che se ha agito contro qualcuno lo deve aver fatto perché terrorizzato. Un giovane che non prendeva droghe, solo la marijuana, legale nel suo Paese, la California, con la ricetta medica”. “Siamo tremendamente dispiaciuti. Abbiamo totale fiducia nella giustizia italiana, afferma la donna. Non ho parlato con mio figlio. Mio marito lo vedrà oggi a Roma. Ma non riesco a spiegarmi questa sua reazione. È un ragazzo riflessivo, che ha anche molto sofferto ed è vero che usava la marijuana, che in California è legale e lui la prendeva con la ricetta medica, per alleviare il dolore di una menomazione fisica. Non mi sono mai accorta che usasse altre droghe”.

